Tunisie: Expatriés - Premier succès pour Jalel Kadri

Victoire inaugurale en championnat pour l'entraîneur d'Al Hazm, Jalel Kadri, vainqueur d'Al Okhdood (2-1).

Après une qualification aux dépens de Neom avec toutes ses stars telles que Lacazette en Coupe du Roi, Kadri a pris ses marques en Arabie Saoudite. L'entraîneur tunisien réalise globalement de bons débuts avec Al Hazm, malgré l'écart de niveau avec les autres clubs de l'élite saoudienne. Le prochain match aura lieu contre Al Nassr, emmené par Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et Kingsley Coman. Un défi de taille pour l'ex-sélectionneur national.

Pas de supercoupe pour Chaâbani

Le coach de la Renaissance Berkane, Mouine Chaâbani, a perdu la super-coupe d'Afrique face à Pyramids (1-0) sur un but de l'insaisissable Congolais Fiston Mayele. Il se contentera du doublé championnat-coupe de la CAF pour couronner une saison historique avec les Marocains.

Bouzamoucha, leader

Sofyane Bouzamoucha et Rouen FC marchent sur l'eau et dominent le classement de National (D3). Rouen et le défenseur central tunisien se sont imposés (3-0) face à Atlético 13. Titulaire comme souvent, Bouzamoucha a disputé son 9e match de la saison.

Ben Romdhane prend option

Pour le compte de la manche aller du 2e tour préliminaire de la C1, le milieu offensif d'Al Ahly d'Egypte, Mohamed Ali Ben Romdhane, titulaire, s'est imposé (1-0) avec les siens face aux Aigles Noirs au Burundi. L'ex «Sang et Or» a été remplacé à la 75e minute de jeu, après une bonne prestation.

45 minutes pour Saâd

En Bundesliga, titularisé d'entrée face à Cologne, Elias Saâd n'a pas proposé son rendement habituel avec Augsbourg. Il a été remplacé à la pause par Claude-Maurice et Augsbourg a fini sur un résultat de parité (1-1).

Temps de jeu restreint pour Mejbri

Le milieu offensif de Burnley Hannibal Mejbri, entré à la 83e, a participé au succès (2-0) face à Leeds United. Il a écopé d'un carton jaune pour contestation à la 92e.

Revoilà Hadj Mohamed !

Transféré en Belgique du côté de K. Beerschot V.A, Anas Hadj Mohamed, est entré pour sa 4e apparition, à la 62e minute, lors du nul (1-1) face à Beveren. Beerschot est 3e de la Ligue 2 belge. A noter que le Tunisien a écopé d'un carton jaune pour perte de temps lors du temps additionnel.

Hadj Mahmoud en cours de match

En Suisse, Mohamed Hadj Mahmoud, ex-Etoilé et milieu offensif de Lugano, a fait une belle opération au classement, en montant à la 5e place du championnat avec les siens. Entré à l'heure de jeu, il a participé au 3e succès de suite, (1-0) face à Zurich.

Jaziri buteur

Entré en cours de match, le sociétaire d'Ezzamalek, Seif Jaziri, a inscrit le 4e but d'un large succès face aux Somaliens de Dekadaha (6-0) en coupe de la CAF. A 32 ans, Jaziri dont le contrat expire le 30 juin 2027, marque donc des points sous la bannière du club cairote.

Naffati perd à Malmo

En Suède, l'arrière droit Moutaz Neffati et Norrkoping ont mordu la poussière face à Malmo (2-0). Neffati, a disputé tout le match, avec un rendement satisfaisant. Son club est 12e, à 6 pts du 1er relégable.