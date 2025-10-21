Tunisie: 22 millions de dinars investis pour moderniser la station d'épuration de Medjez el-Bab

Le ministre de l'Environnement, Habib Obeid, et l'ambassadeur du Japon en Tunisie, Takeshi Osuga, ont inauguré ce lundi 20 octobre 2025 le projet de rénovation et d'extension de la station d'épuration à traitement tertiaire de Medjez el-Bab, dans le gouvernorat de Béja. Réalisé dans le cadre de la coopération tuniso-japonaise, ce projet représente un investissement de près de 22 millions de dinars et bénéficiera à environ 30 000 habitants jusqu'en 2041.

Une station modernisée pour accompagner le développement urbain

Les travaux de rénovation, entamés en 2022, ont permis de porter la capacité de traitement de la station à plus de 6 000 m³ par jour, en tenant compte de l'évolution démographique locale, estimée à une augmentation de plus de 6 000 habitants dans les prochaines années. Le projet intègre également la construction de nouvelles infrastructures pour garantir un traitement tertiaire efficace des eaux usées, afin de protéger la qualité des eaux de l'oued Medjerda.

Le ministre de l'Environnement a salué la coopération continue entre la Tunisie et le Japon depuis plus de 70 ans, soulignant que le Japon demeure l'un des partenaires les plus importants dans le domaine environnemental, notamment dans les technologies innovantes, la valorisation des déchets et la lutte contre le changement climatique.

L'ambassadeur du Japon a, de son côté, rappelé que la protection de l'environnement constitue une priorité dans la coopération bilatérale et a exprimé sa satisfaction quant à l'inauguration de cette deuxième station réalisée dans le cadre du partenariat tuniso-japonais.

Mohamed Obeid, directeur central de la gestion à l'Office National de l'Assainissement (ONAS), a précisé que la réhabilitation de Medjez el-Bab s'inscrit dans un programme global avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), visant à moderniser quatre stations d'épuration et renouveler les réseaux d'assainissement dans dix gouvernorats, pour un budget total dépassant 300 millions de dinars.

De nouvelles entreprises japonaises vont également investir dans la production d'énergie solaire en Tunisie. En décembre prochain, un appel d'offres sera lancé pour permettre aux agriculteurs de Medjez el-Bab d'utiliser les eaux traitées pour irriguer près de 100 hectares de cultures fourragères et d'arbres fruitiers.

Une coopération environnementale stratégique

Sabriya Bennouni, directrice générale de la coopération internationale au ministère de l'Environnement, a qualifié la coopération tuniso-japonaise de stratégique et diversifiée. Elle a rappelé que la Tunisie a récemment rejoint la plateforme japonaise des villes africaines propres et signé un mémorandum sur la compensation carbone.

Le partenariat Tunisie-Japon dans le domaine de l'environnement inclut notamment la réhabilitation de dix stations de traitement des eaux usées, l'installation de 662 km de réseaux d'assainissement dans 15 délégations, la construction d'une station à Gabès, ainsi que la valorisation des déchets, la production d'énergie et la protection de la biodiversité et des sols.