Tunisie: 'Le président de la République suit de près la crise à Gabès', affirme Bouderbala

Le président de l'Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, a affirmé, lors d'une séance plénière consacrée au débat sur la situation à Gabès, que ce dossier fait l'objet d'un suivi permanent et attentif de la part du président de la République.

« Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de traiter ce dossier selon de nouvelles approches », a-t-il souligné.

Bouderbala a précisé que des travaux sont en cours afin de trouver des solutions urgentes et immédiates à la pollution, en attendant l'élaboration d'une stratégie globale et durable, non seulement pour Gabès, mais pour toutes les régions du pays.

Il a insisté sur le rôle de toutes les institutions de l'État, qui doivent examiner les causes de la situation actuelle et définir les moyens d'y remédier, tout en mettant en oeuvre les dispositions constitutionnelles garantissant à l'État les moyens nécessaires pour éradiquer la pollution.

Le président du Parlement a également plaidé pour un dialogue approfondi et une recherche collective de solutions. Il a rappelé que la plénière avait été décidée par le bureau de l'Assemblée à la lumière de la dégradation persistante de la situation à Gabès, qu'il a qualifiée de résultat de décennies de négligence et de politiques environnementales mal conçues.

Bouderbala a estimé qu'il est désormais indispensable d'examiner la réalité sous tous ses aspects, qu'il s'agisse des conséquences sanitaires des risques environnementaux ou du droit des citoyens à s'exprimer et à revendiquer pacifiquement.

Il a également exprimé sa solidarité avec les habitants de Gabès, saluant leur sens des responsabilités et leur vigilance face à toute tentative de manipulation de la situation à des fins suspectes.

La plénière s'est tenue en présence du ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, et du ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari.