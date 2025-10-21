Tunisie: Gafsa s'éveille - Cap sur un nouveau souffle touristique

Sous un soleil qui dore ses montagnes et caresse ses palmeraies, Gafsa cherche à renouer avec son âme voyageuse. Longtemps perçue comme une terre d'histoire et de mémoire, la région veut désormais affirmer sa vocation touristique et se réinventer en destination de charme, authentique et vivante. Entre redynamisation des circuits, relance du mythique Lézard Rouge et promotion de son patrimoine artisanal et culturel, le gouvernorat s'engage dans une véritable renaissance, où chaque projet devient promesse d'avenir et souffle d'espoir pour toute une région.

La région de Gafsa se prépare à écrire une nouvelle page de son histoire touristique. Riche de ses paysages minéraux, de son héritage millénaire et de son authenticité préservée, elle veut désormais transformer ce potentiel en moteur de développement durable et inclusif. Une série d'initiatives ambitieuses vient ainsi dessiner les contours d'un renouveau attendu, où patrimoine, innovation et participation citoyenne se conjuguent au service de la relance.

Au coeur de ces orientations, la création de circuits touristiques intégrés constitue un pilier majeur. Élaboré en concertation avec les agences de voyages et l'Université de Tunis pour les métiers de l'hôtellerie, ce programme mise sur la diversité des expériences : visites de la médina, découverte des montagnes et des grottes de Sened et du Métlaoui, randonnées le long des monts Thala, sans oublier le mythique train touristique "Le Lézard Rouge", dont la remise en service est prévue dès décembre prochain.

Ces parcours, proposés à des tarifs préférentiels, visent à stimuler le tourisme intérieur, tout en valorisant les richesses culturelles et naturelles de la région.

Parallèlement, un festival annuel dédié à Gafsa est en cours de conception. Il se veut une véritable vitrine du patrimoine historique, artisanal et environnemental du gouvernorat, associant artistes, artisans, jeunes créateurs et acteurs économiques dans une même dynamique de rayonnement.

L'accent est également mis sur l'investissement et l'innovation : une série de projets touristiques régionaux seront bientôt lancés pour encourager les initiatives locales, favoriser la création d'entreprises et appuyer les porteurs d'idées dans toutes les délégations de la région. Cette démarche s'accompagne d'un virage digital décisif, avec la mise en place d'une plateforme numérique régionale destinée à promouvoir les circuits, les produits artisanaux et les opportunités d'affaires.

À travers cette stratégie, Gafsa ambitionne de devenir une destination touristique distinctive, conjuguant authenticité et modernité, nature et culture, mémoire et innovation.

L'objectif est clair : replacer la région sur la carte nationale du tourisme, tout en assurant un développement équilibré, inclusif et porteur d'avenir.

Entre juin et décembre 2026, ces projets pilotes seront finalisés avant le déploiement effectif prévu pour 2026 -- une année qui pourrait bien marquer le tournant tant espéré vers la renaissance touristique de Gafsa.