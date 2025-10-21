Tunisie: Entrepreneuriat agricole des jeunes - L'offre d'accompagnement en gestation

Les jeunes d'aujourd'hui vivent dans un monde assailli par les crises, notamment les changements climatiques et environnementaux et les inégalités mondiales en matière de sécurité alimentaire, de nutrition, d'emploi et de bien-être.

La rentabilité potentielle des investissements en faveur des jeunes est sans limites au regard de la sécurité alimentaire, de la réduction de la pauvreté, de la création d'emplois, de la paix et de la stabilité sociale et économique.

La nouvelle orientation est clairement définie : celle de donner une place prépondérante aux jeunes dans le secteur agricole. Cette démarche s'inscrit dans la volonté d'accompagner les projets agricoles des jeunes, en leur offrant un soutien constant de l'Etat.

L'Agence de promotion des investissements agricoles (Apia), en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, vient de lancer un projet de coopération inédit visant à stimuler l'investissement responsable dans le secteur agricole.

Baptisé « Projet de coopération pour l'investissement responsable, l'emploi des jeunes et le développement durable », ce programme est mis en oeuvre avec le soutien de deux institutions internationales majeures : l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation internationale du travail (OIT). Une enveloppe de 7 millions de dollars a été mobilisée pour ce projet qui s'étendra jusqu'en 2028, visant à créer un modèle agricole inclusif, durable et résilient.

Revitaliser les territoires ruraux

Le projet vise à générer des opportunités durables pour les jeunes, à renforcer la sécurité alimentaire et à développer la petite agriculture. Il permettra de stimuler l'entrepreneuriat des jeunes en zones rurales à travers la mise en place des mécanismes de financement et d'incitation adaptés et le renforcement des dispositifs d'accompagnement technique et financier.

Il facilitera aussi le déploiement de nouvelles infrastructures de production et de services agricoles, consolidant leur ancrage dans les chaînes de valeur locales, le renforcement de leurs compétences et l'accroissement de leur productivité. Grâce à ce projet, ils pourront construire une agriculture moderne, inclusive et résiliente, capable de révéler tout le potentiel de ceux qui aspirent à innover et à créer de la valeur et de l'emploi sur leurs territoires.

En parfaite cohérence avec les institutions internationales précitées, l'objectif majeur du projet est de favoriser l'emploi des jeunes dans les régions agricoles. En effet, il prévoit la création de 1.600 emplois directs dans les gouvernorats de Bizerte, Zaghouan, Nabeul, Siliana, Sfax et Médenine.

Ces postes seront générés à travers le développement de projets agricoles durables, l'accompagnement à l'entrepreneuriat rural et la mise en place de formations techniques adaptées aux besoins du terrain. En ciblant les jeunes, le projet entend lutter contre le chômage structurel en milieu rural et renforcer l'attractivité du secteur agricole auprès des nouvelles générations.

Nouveau cadre pour les porteurs de projets

Le projet introduit une approche innovante de l'investissement agricole, fondée sur la responsabilité sociale, environnementale et économique. Les porteurs de projets seront accompagnés pour intégrer des pratiques durables : gestion raisonnée des ressources naturelles, respect des droits des travailleurs, inclusion des femmes et des jeunes, et transparence dans la gouvernance.

L'Apia, en collaboration avec la FAO et l'OIT, mettra en place des outils d'évaluation et de suivi pour garantir la conformité aux principes de l'investissement responsable. Cette démarche vise à renforcer la résilience du secteur face aux défis climatiques, économiques et sociaux.

Le projet s'inscrit pleinement dans les objectifs de développement durable (ODD), notamment ceux liés à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté, à l'égalité des chances et à la préservation des écosystèmes.

En promouvant des modèles agricoles durables, le programme ambitionne de réduire l'empreinte écologique de la production, d'améliorer la qualité des sols et de favoriser l'adaptation au changement climatique.

Il prévoit également la valorisation des savoir-faire locaux et la diffusion de technologies agricoles innovantes, adaptées aux réalités tunisiennes.

La coopération internationale au service de l'agriculture

Ce projet incarne une dynamique de coopération internationale renforcée. La FAO apporte son expertise en matière de politiques agricoles durables, tandis que l'OIT contribue à l'intégration des normes du travail décent dans les projets agricoles.

L'Apia joue un rôle central dans la mobilisation des acteurs locaux, la sélection des projets et le suivi des résultats.

Cette synergie entre institutions nationales et internationales permet de mutualiser les ressources, de partager les bonnes pratiques et de garantir l'impact à long terme du programme.

En somme, ce projet contribuera à rendre attractifs les territoires ruraux afin de participer au développement régional et à l'équilibre socioéconomique du milieu rural. L'objectif étant aussi de favoriser l'essor d'une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles, tout en développant une nouvelle génération de mécanismes d'accompagnement modernes et performants.