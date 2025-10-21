Ile Maurice: Nouvelle ère pour le secteur touristique sous Stéphane Poupinel de Valencé

Le secteur touristique entre dans une nouvelle ère avec la prise de fonction officielle de Stéphane Poupinel de Valencé à la présidence de l'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice (AHRIM).

Lors de l'assemblée générale annuelle, tenue le mardi 14 octobre au prestigieux hôtel Constance Belle Mare Plage, le nouveau président a présenté sa vision pour un secteur en pleine mutation, soulignant l'importance de l'humain, de la formation et de la simplification administrative.

Dès son premier discours, Stéphane Poupinel de Valencé a insisté sur la nécessité de valoriser le capital humain dans le tourisme mauricien. «Le tourisme n'est pas l'affaire des seuls hôteliers et restaurateurs. Il est l'affaire de tous», a-t-il déclaré, rappelant que chaque citoyen, chaque commerçant, contribue à l'expérience globale des visiteurs. Pour lui, aucune réussite touristique ne peut se construire sans un personnel formé, motivé et bien encadré.

Une priorité pour le nouveau président est la redynamisation de l'école hôtelière sir Gaëtan Duval. Avec pour objectif de former davantage de talents locaux et d'attirer de jeunes professionnels de la région, notamment de Madagascar, il a souligné que les ressources existent, notamment via le National Training Fund, mais qu'elles doivent être mieux orientées. La modernisation des infrastructures, les partenariats internationaux et l'alignement sur les standards mondiaux doivent accompagner cette démarche. La collaboration avec les autorités pour faire de cette école une priorité nationale est un engagement fort de sa part.

Le président de l'AHRIM a aussi abordé la question cruciale du recrutement de travailleurs étrangers. Selon lui, les procédures actuelles sont trop lentes et complexes, ce qui entraîne une perte de talents et freine la croissance des établissements. «Nous sommes confiants que ce message a été entendu et que ces processus seront bientôt simplifiés», a-t-il affirmé, appelant à des solutions pragmatiques, éthiques et efficaces pour assurer un approvisionnement en personnel qualifié.

Au-delà des enjeux liés à la main-d'oeuvre, Stéphane Poupinel de Valencé a rappelé la nécessité de valoriser les métiers du tourisme, souvent perçus comme des carrières de second choix. «Ce sont des métiers de passion, d'émotion et de lien humain», a-t-il insisté, soulignant que le secteur privé, à travers des initiatives comme le collectif Les Métiers de l'hôtellerie, agit déjà pour changer cette image. Toutefois, il a insisté sur le rôle crucial des autorités pour renforcer cette dynamique.

Érosion, chiens errants

Stéphane Poupinel de Valencé a également évoqué d'autres enjeux majeurs : le développement durable, la gestion de l'érosion côtière, la problématique des chiens errants, et l'amélioration des accès aérien et électrique. La protection de l'environnement et la promotion d'un tourisme responsable sont désormais indispensables pour maintenir l'attractivité de l'île, selon lui.

La valorisation de la culture - gastronomie, arts, artisanat, musique et patrimoine - doit aussi enrichir l'offre touristique tout en générant des retombées économiques pour les communautés locales. Le blueprint, élaboré sous l'égide du ministre du Tourisme, servira de socle stratégique pour les dix prochaines années, avec pour objectif un tourisme durable, inclusif et compétitif.

Le nouveau président de l'AHRIM, également *Chief Executive Officer *de New Mauritius Hotels Ltd depuis juillet 2023, a souligné que sa mission est de défendre, de représenter et d'accompagner le secteur dans ses transformations. Son parcours professionnel, marqué par une stratégie de croissance axée sur le people-first, l'expérience client, l'efficience opérationnelle et le développement durable, lui confère une vision claire pour l'avenir.

Thierry Montocchio, président sortant de l'association, n'a pas manqué de souligner l'urgence de moderniser le système administratif. Dans son dernier discours, il a déploré la lenteur des procédures de recrutement, dénonçant une bureaucratie figée depuis plus de 40 ans. Selon lui, ces lenteurs font perdre de précieuses opportunités et nuisent à la compétitivité du secteur. Il a appelé à une réforme en profondeur pour préserver l'attractivité et la performance de l'industrie touristique.