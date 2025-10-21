Tunisie: Galerie Le Violon Bleu - Abderrazek Sahli, peintre rebelle

De sa pratique il en résulte un joyeux charivari de couleurs, une fulgurance de lumières, un débordement de mouvements et une brillante maîtrise de composition.

Rebelle d'entre les rebelles, chef de file du mouvement de la rupture, Abderrazek Sahli est peintre, sculpteur, céramiste, graveur. Mais également scénographe de ses expositions où il s'amusait à offrir lectures de poèmes, body art en live, installations insolites.

Diplômé de l'Ecole des Beaux- Arts de Tunis, de l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Paris, de l'Université de Vincennes, il fut le premier Tunisien à appréhender la création contemporaine. Faisant feu de tout bois, son oeuvre est colorée, joyeuse, énergique, mouvante, polyvalente.

Il utilise les éléments du quotidien adoubés par sa volonté en oeuvre d'art. On l'a vu travailler sur des toiles de jute utilisées pour la cueillette des olives, des jeans réformés, des tambourins ou des sakkhans. «Ma peinture est essentiellement basée sur la multitude des objets et des formes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle en traduit la diversité», avait-il coutume de dire.

Il en résulte un joyeux charivari de couleurs, une fulgurance de lumières, un débordement de mouvements et une brillante maîtrise de composition.

Ses oeuvres font partie de nombreuses collections publiques et privées : le musée Guggenheim d'Abu Dhabi, le National Museum de Qatar, la Fodation Ramzi Dalloul de Beyrouth ou encore l'Institut du Monde Arabe. Abderrazek Sahli a été consacré par le Prix National des Arts Plastiques. La Galerie le Violon Bleu a décidé de rendre hommage à ce trublion du monde des arts, trop tôt disparu.