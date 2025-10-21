Sénégal: Le virus de la fièvre de la vallée du Rift continue à se propager dans le pays

21 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Léa-Lisa Westerhoff

Au Sénégal, la fièvre de la vallée du Rift, cette maladie virale principalement transmise par les moustiques, qui contamine hommes et animaux, est désormais présente dans six régions sur les quatorze que compte le Sénégal, avec un premier cas signalé en banlieue de la capitale au début de la semaine dernière. Depuis son apparition le 20 septembre, 21 personnes en sont mortes et 258 personnes ont été contaminées.

Si la fièvre de la vallée du Rift continue de s'étendre, avec une sixième région sur les quatorze que compte le Sénégal touchée, le ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy, s'est voulu rassurant devant la presse sur le mode de transmission de cette maladie virale.

« Nous ne sommes pas en face d'une maladie à transmission interhumaine. Ce n'est pas comme la Covid-19 ou d'autres maladies qui peuvent se transmettre de personne en personne. Cette maladie peut se transmettre soit directement par une piqûre de moustique, ou dû au fait d'être en contact avec le bétail. Donc, il faut lever l'équivalence de transmission interhumaine de manière très claire », précise Dr Ibrahima Sy lors d'une conférence de presse lundi 20 octobre.

Pour contenir la maladie, le ministre a annoncé une campagne de vaccination du bétail - notamment les petits ruminants - et une opération de sensibilisation pour appeler à éviter tout contact avec les animaux malades ou morts, et se rendre au centre de santé le plus proche en cas de fièvre.

