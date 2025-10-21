Congo-Kinshasa: Retour laborieux pour les opposants après la réunion de Nairobi autour de Kabila

Retour compliqué à Kinshasa pour les membres de l'opposition ayant pris part au conclave de Nairobi du 14 et 15 octobre autour de l'ancien président Joseph Kabila. Ce dernier a été condamné à mort par contumace pour trahison le 30 septembre dernier. Quatre délégués étaient venus de la capitale congolaise pour participer à cette réunion. Trois sont déjà rentrés, mais le trajet, aller comme retour, n'a pas été simple.

Les départs ont été laborieux. Les quatre opposants ont embarqué dans des vols séparés, à des jours ou des heures différentes. Le premier à prendre l'avion, c'est Franklin Tshiamala, le secrétaire général du parti de Matata Ponyo. Il a été interrogé pendant une dizaine de minutes avant son embarquement. Au retour, pas de gros soucis, mais les perturbations des vols liées aux obsèques de Raila Odinga ont fait qu'il n'est pas rentré aux heures prévues. Il pense que c'est ce qui lui a permis d'échapper au dispositif mis en place à Kinshasa.

Passeports retenus

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Autre cas : Théophile Mbemba, un ancien ministre de Joseph Kabila. À son retour à Kinshasa, son passeport a été retenu dès l'aéroport. Un de ses parents, qui n'avait pas participé à la réunion, mais qui porte le même nom que lui et qui était à bord du même vol, a été gardé et interrogé pendant environ sept heures.

Seth Kikuni, lui, a été interpellé. Son passeport d'abord retenu, puis il a été embarqué dans un véhicule en direction d'un des locaux de l'ANR. Selon ses proches, il aurait été conduit dans une cellule souterraine. Il y a été interrogé sur l'organisateur, le financement et les participants à la réunion de Nairobi, et surtout sur une éventuelle participation de l'AFC/M23. Il a aussi été question de la suite que prévoit Joseph Kabila. Ses deux téléphones sont restés entre les mains des agents, ainsi que son ordinateur.