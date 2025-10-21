Soudan: Le Président du CST approuve les résultats des examens du certificat Soudanais

21 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Président du Conseil de Souveraineté de Transition, Lieutenant- Général Abdel Fattah Al-Burhan, a approuvé les résultats des examens du certificat Soudanais pour l'année 2024.

Cela a été déclaré lors de sa rencontre dans son bureau le Ministre de l'Éducation, Dr. Al- Touhami Al-Zain.

Il a salué le rôle important joué par les enseignants et enseignantes pour la stabilisation du processus éducatif malgré les défis rencontrant le pays.

Le Président du CST a également salué le rôle important joué par les Forces Armées et les Forces Régulières pour la sécurisation des examens et la facilitation de l'accès des étudiants et étudiantes aux centres d'examen.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.