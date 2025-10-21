Soudan: Le Président du CST approuve les résultats des examens du certificat Soudanais

Le Président du Conseil de Souveraineté de Transition, Lieutenant- Général Abdel Fattah Al-Burhan, a approuvé les résultats des examens du certificat Soudanais pour l'année 2024.

Cela a été déclaré lors de sa rencontre dans son bureau le Ministre de l'Éducation, Dr. Al- Touhami Al-Zain.

Il a salué le rôle important joué par les enseignants et enseignantes pour la stabilisation du processus éducatif malgré les défis rencontrant le pays.

Le Président du CST a également salué le rôle important joué par les Forces Armées et les Forces Régulières pour la sécurisation des examens et la facilitation de l'accès des étudiants et étudiantes aux centres d'examen.