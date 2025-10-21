Ile Maurice: Feu vert des Communes, cap sur la Chambre des Lords

Le Diego Garcia Military Base and British Indian Ocean Territory Bill a franchi une étape cruciale, ce lundi 20 octobre, à la Chambre des communes, au Royaume-Uni. Examiné en Committee of the Whole House, le texte a ensuite été soumis à sa troisième lecture.

Lors de ce vote final, 320 députés se sont prononcés en faveur du projet de loi, contre 171 oppositions. Tous les amendements proposés en comité ont été rejetés, confirmant la volonté du gouvernement britannique de faire adopter le texte dans sa version initiale.

Introduit plus tôt cette année, le Bill a désormais été transmis à la Chambre des Lords pour sa première lecture. Cette étape marque le début de la phase finale du processus législatif britannique, avant l'obtention du Royal Assent, la sanction royale nécessaire à son entrée en vigueur.

Pour Maurice, cette adoption à la Chambre des communes constitue un tournant dans le dossier du traité sur le retour des Chagos. Le vote massif en faveur du texte rapproche un peu plus la conclusion du traité final, attendue après les dernières consultations diplomatiques et juridiques prévues d'ici début 2026.