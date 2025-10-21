Sénégal: La mairie distribue des fournitures scolaires aux élèves

20 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Richard-Toll — La mairie de Richard-Toll (nord) a distribué, lundi, aux élèves des fournitures scolaires d'une valeur estimée à 50 millions de francs CFA par le maire, Amadou Mame Diop.

"Cette initiative s'inscrit dans une démarche de soutien constant aux familles et de renforcement du système éducatif local, car l'éducation reste l'investissement le plus stratégique pour […] notre commune", a dit M. Diop lors de la distribution des fournitures aux élèves, à Khouma Gallo Malick, un quartier de Richard-Toll.

Selon lui, la mairie a contribué à la construction de 17 écoles situées dans le périmètre communal, entre 2014 et 2025.

Quatre écoles sont actuellement en construction, avec le soutien financier de la municipalité, a dit Amadou Mame Diop, ajoutant que deux autres seront construites en 2026.

Selon l'ancien président de l'Assemblée nationale, la mairie de Richard-Toll a entrepris un programme d'éradication des abris provisoires, les classes de fortune souvent faites de branches d'arbres et de paille.

Il n'en existe que trois maintenant dans la commune, a-t-il affirmé, promettant de les faire remplacer par des salles de classe en dur.

