Sénégal: Décès du journaliste Abdou Mbodj, correspondant du quotidien L'Observateur

Le journaliste Abdou Mbodj, correspondant du quotidien L'Observateur à Louga, est décédé lundi, des suites d'une longue maladie, à Guéoul, dans le département de Kébémer (nord), a appris l'APS de sources concordantes.

Figure bien connue du paysage médiatique local, Abdou Mbodj était apprécié pour son sérieux, sa rigueur et sa passion pour le métier de journaliste. Ses confrères de la presse régionale saluent la mémoire d'un homme "humble, discret et profondément attaché aux valeurs du journalisme".

"Abdou Mbodj fut un homme très discret et généreux dans l'effort. Il avait un sens aigu de la collaboration confraternelle et s'est toujours battu pour le respect des principes de notre métier. C'était un véritable soldat de la presse", a témoigné Khalifa Wélé, correspondant du quotidien Le Soleil à Louga.

De son côté, Khalifa Gueye, journaliste et administrateur de l'Académie de football A2F, a rendu hommage à "un frère, un vrai passionné de la presse".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Il avait réalisé un reportage sur mon académie le 24 mai dernier. Que la terre de Guéoul lui soit légère et que le Paradis soit sa dernière demeure", a-t-il prié.

Gora Mbodj, correspondant de la chaîne 7 TV (télévision privée), a également salué la mémoire d'un "doyen" reconnu pour son engagement et sa disponibilité.

"Abdou Mbodj était bien plus qu'un confrère, c'était un homme exemplaire. Il m'avait dit un jour : +Tu es un petit, mais il faut bien travailler, car seul le travail paie+. Cette phrase résume toute sa philosophie du métier", a confié M. Mbodj.