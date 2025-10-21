Sénégal: Mbaye Diagne signe un deuxième doublé pour Amedspor

Dakar — L'attaquant sénégalais Mbaye Diagne vient de réaliser son deuxième doublé au cours de cette saison, à l'occasion de la 10e journée du championnat turc de deuxième division.

Son club, Amedspor, jouait contre Serik Spor, ce lundi.

Son deuxième doublé porte à 10 le nombre de buts que Diagne a marqués au cours de cette saison.

L'attaquant sénégalais arrivé à Amedspor en août dernier ne cesse depuis lors d'enflammer les stades.

Depuis son triplé de la quatrième journée de la deuxième division turque, l'ancien joueur de Karagumruk, un autre club de la Turquie, retrouve souvent le chemin des filets.

Buteur lors de la sixième journée, contre Sakaryaspor, Mbaye Diagne va enchaîner deux autres buts au cours des deux journées suivantes.

Son compatriote Cheikhou Kouyaté joue aussi pour Amedspor.