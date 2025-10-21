Sénégal: Mbaye Diagne signe un deuxième doublé pour Amedspor

20 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'attaquant sénégalais Mbaye Diagne vient de réaliser son deuxième doublé au cours de cette saison, à l'occasion de la 10e journée du championnat turc de deuxième division.

Son club, Amedspor, jouait contre Serik Spor, ce lundi.

Son deuxième doublé porte à 10 le nombre de buts que Diagne a marqués au cours de cette saison.

L'attaquant sénégalais arrivé à Amedspor en août dernier ne cesse depuis lors d'enflammer les stades.

Depuis son triplé de la quatrième journée de la deuxième division turque, l'ancien joueur de Karagumruk, un autre club de la Turquie, retrouve souvent le chemin des filets.

Buteur lors de la sixième journée, contre Sakaryaspor, Mbaye Diagne va enchaîner deux autres buts au cours des deux journées suivantes.

Son compatriote Cheikhou Kouyaté joue aussi pour Amedspor.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.