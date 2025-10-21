Sénégal: Des consultations en chirurgie pédiatrique offertes à 100 enfants

Diamniadio — L'organisation humanitaire koweïtienne Direct Aid Society et l'hôpital pour enfants de Diamniadio (ouest) offrent gratuitement à 100 enfants des consultations en chirurgie pédiatrique, depuis le 10 octobre.

Leur objectif commun est d'offrir ces consultations à des enfants appartenant à des familles n'ayant pas les moyens de les faire soigner, selon des responsables de l'hôpital et de Direct Aid Society.

Cette campagne humanitaire prendra fin le 30 octobre.

Cent enfants souffrant pour la plupart d'hernies et d'appendicites ont été choisis dans des familles dépourvues des moyens nécessaires à leur prise en charge médicale, selon Ouleymatou Khadija Diagne, la directrice de l'hôpital pour enfants de Diamniadio.

La prise en charge des patients "pose problème, surtout en termes de financement et de recouvrement" de la contrepartie des consultations, a-t-elle signalé.

"Le budget destiné à notre service social est très insuffisant. Si un partenaire vient renforcer ce budget, ça soulage notre hôpital", a dit Mme Diagne en se réjouissant de l'aide humanitaire fournie par Direct Aid Society.

Selon elle, 789 enfants ont été soignés à l'hôpital des enfants de Diamniadio au cours des six dernières années, grâce à cette organisation koweïtienne.

Cette dernière a injecté "une centaine de millions de francs CFA" dans le budget de l'hôpital, ce qui "soulage beaucoup", s'est réjouie Ouleymatou Khadija Diagne.

"Notre organisation déroule beaucoup de programmes de santé. Pour ce camp chirurgical, nous avons mobilisé 16 millions CFA", a dit le représentant de Direct Aid Society au Sénégal, Mohamed Hamadi.

"L'année dernière, nous avions fait 150 interventions. Notre objectif est d'aider les familles pauvres, qui ont des enfants souffrant de maladies", a-t-il ajouté.