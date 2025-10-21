Congo-Brazzaville: Disparition - Dernier hommage de la République à Joseph Mbossa

Décédé le 28 septembre à Paris, en France, à l'âge de 70 ans, le président de la Commission plan, aménagement du territoire, infrastructure et développement local, secrétaire permanent chargé des affaires électorales du Parti congolais du travail (PCT), Joseph Mbossa, a reçu le 20 octobre au Palais des congrès de Brazzaville les ultimes adieux de la Nation fraternelle et reconnaissante.

Emmenés par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, les corps constitués nationaux ont rendu un dernier hommage digne de son rang au député de la circonscription électorale d'Abala, département de la Nkeni-Alima, où il va être inhumé ce 21 octobre. Le président de la République, en effet, a déposé une gerbe de fleurs au pied du catafalque érigé dans le hall du Palais des congrès avant de procéder au recueillement.

Né le 28 mars 1955 à Ebongo, dans le district d'Abala, actuel département de la Nkeni-Alima, Joseph Mbossa fut titulaire d'un master en ingénierie et gestion de ressources hydroélectriques et docteur ingénieur, diplômé de l'Université de Tianjin (République populaire de Chine).

Il a beaucoup œuvré au sein de la Société nationale d'électricité (SNE). Adjoint au chef du projet barrage d'Imboulou de 1983 à 1985, il a été conseiller chargé de l'électrification rurale du directeur général de la SNE de 1989-1994 ; directeur régional SNE du centre Nord-Congo de 1994-1996 et chef du département des études de la SNE de 1997-1998.

De 1998-2001, Joseph Mbossa a assumé les fonctions de conseiller politique du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration du territoire. Directeur de cabinet du Haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants de 2001 à 2005, il a été de 2006 à 2008 coordonnateur du programme national démobilisation, désarmement et réinsertion.

De 2011 à 2012, directeur de cabinet du ministre de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement ; coordonnateur de l'unité de coordination des projets d'appui à la diversification de l'économie de 2013 à 2018.

Elu député de la circonscription électorale unique d'Abala en 2017, il y est resté jusqu'à sa mort le 28 septembre 2025. Au niveau de l'Assemblée nationale, Joseph Mbossa a assumé les fonctions de premier vice-président de la commission défense et sécurité de 2018 à 2022, avant de présider aux destinées de la Commission plan, aménagement du territoire, infrastructures et développement local.

Un exemple à suivre pour la jeune génération du PCT

Le président de la commission affaires étrangères, coopération et des Congolais de l'étranger de l'Assemblée nationale, Pierre Obambi, dans son éloge funèbre, a rappelé que Joseph Mbossa appartenait à une race d'Hommes pour qui l'engagement politique ou professionnel n'était pas un tremplin, mais un sacerdoce, un levier au service du public.

« Enfant de la forêt, venu au monde dans la deuxième moitié du siècle dernier, Joseph est allé à la citoyenneté et à l'universel en empruntant l'ascenseur social du binôme formation-emploi, de moins en moins opératoire aujourd'hui. Issu d'un milieu populaire, la paysannerie, strate sociale formée au dur labeur, à la résilience éprouvée, à la vie gagnée à la sueur de son front, Joseph aura cristallisé tous les atouts de cette prédestinée », a-t-il laissé entendre.

Au plan politique, le désormais ancien député d'Abala a été un véritable produit du PCT qui lui a également rendu un dernier hommage à son siège fédéral de Brazzaville, en présence de son secrétaire général, Pierre Moussa.

En effet, après avoir mouillé son maillot à l'Union de la jeunesse socialiste congolaise jusqu'au Comité central, Joseph Mbossa a intégré le PCT en 1989 avant d'être élu au Comité central en décembre 2006 et au bureau politique en juillet 2011. De décembre 2019 à sa disparition, il assumait les fonctions de secrétaire permanent du bureau politique aux affaires électorales, à l'administration du territoire et à l'urbanisme.

Dans le cadre des préparatifs du 6e congrès ordinaire du PCT, Joseph Mbossa occupait les fonctions de rapporteur général du comité préparatoire et d'organisation. Dans l'oraison funèbre du parti, le secrétaire permanent, Accel Arnaud Ndinga-Makanda, est revenu sur la vie de l'illustre disparu.

« Durant les années consacrées à l'exercice de ses fonctions à la direction du PCT, le camarade Joseph Mbossa se sera dévoué sans compter. Sa pugnacité, ses interventions dignes d'éloges, ses qualités de travailleur acharné, rigoureux, voire perfectionniste, laisseront à tous les membres du parti le souvenir d'un camarade intègre. Il a marqué d'une pierre blanche les annales du PCT qui nous serviront encore longtemps de référentiel », a-t-il déclaré.

Polyglotte (Parlant le français, l'anglais et le chinois), Joseph Mbossa a été Commandeur, à titre exceptionnel, dans l'Ordre national de la paix, puis Chevalier dans l'ordre du Mérite congolais. Il laisse une veuve et sept enfants.