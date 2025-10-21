Congo-Brazzaville: Dolisie - Le tribunal va rendre son verdict sur l'affaire de deux présumés trafiquants de pointes d'ivoire

Le tribunal d'instance de la ville de Dolisie, dans le département du Niari, statuera, le 24 octobre, sur l'affaire de deux présumés trafiquants de pointes d'ivoire d'éléphants, une espèce animalière intégralement protégée par la loi en République du Congo.

Les deux présumés trafiquants ont été interpellés le 4 octobre dernier à Dolisie par les services habilités. Âgés respectivement de 21 ans et de 29 ans, ils avaient été pris en flagrant délit de détention, circulation et tentative de commercialisation de quatre pointes d'ivoire.

Au cours des différentes audiences tenues sur cette affaire, les deux présumés trafiquants de nationalité congolaise avaient reconnu les faits qui leur sont reprochés, à savoir la détention, la circulation et la tentative de commercialisation des quatre pointes d'ivoire.

Selon une source proche du dossier, les pointes d'ivoire auraient transité d'une localité du Gabon vers Dolisie. La même source affirme que l'un de ces présumés délinquants aurait pris ces ivoires auprès de son partenaire gabonais, au village Mabanda, pour les vendre à Dolisie.

Les deux individus risquent des peines allant de deux à cinq ans d'emprisonnement ferme ainsi qu'une amende pouvant atteindre cinq millions FCFA, conformément à la loi congolaise sur la faune et les aires protégées.

Par ailleurs, l'article 27 de cette même loi signale que l'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées, ainsi que de leurs trophées sont strictement interdits ; sauf dérogation spéciale de l'administration des eaux et forêts, pour les besoins de la recherche scientifique ou à des fins de reproduction.