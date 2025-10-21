La Synergie de soutien des couches fragiles est une association à caractère social ayant pour objectifs de promouvoir et de favoriser la formation qualifiante ou professionnelle des orphelins et des personnes démunies ; de participer aux oeuvres sociales ; de lutter contre l'échec social, à travers des activités socio-éducatives ; de développer toute activité visant à mettre en pratique la culture de la réinsertion dans la vie active des personnes en difficulté. Dans ce contexte, elle a ouvert son premier centre de formation qui encadre dans trois domaines que sont la couture, l'informatique bureautique, l'alphabétisation et la rescolarisation.

« Nous avons lancé ce centre dans le but d'accompagner des jeunes orphelins, des jeunes veuves, et des enfants issus des familles en situation de précarité dans la formation, notamment à se prendre en charge. A partir de 2027, nous allons élargir le champ de formation en pâtisserie, cuisine, menuiserie... Ce que nous souhaitons aussi c'est d'être représentés dans chaque localité en termes de formation. L'objectif c'est de le faire en sorte que dans chaque localité où nous sommes passés, que nous puissions avoir ces centres de formation. Aujourd'hui, nous commençons par le centre de formation à Brazzaville », a expliqué la présidente de cette association, Francine Servyce née Bambi.

Le devis estimatif pour concrétiser ce projet jusqu'au bout est de 12 000 000 FCFA, a souligné la présidente de la Synergie. Toutefois, l'association est à 50% de réalisation.

« Nous avons commencé avec le peu que nous avons, au fur et à mesure nous allons compléter et aller dans toutes les localités à l'intérieur du pays où nous sommes déjà passés. Nous sollicitons l'accompagnement des administrations. Si on peut nous venir en aide, je pense que cela ira très vite avec les projets que nous avons. L'année dernière, c'est la Banque postale qui nous avait accompagnés. Notre association ne fonctionne que par les apports des membres et des partenaires. La participation à une oeuvre sociale c'est à partir de 2 000 FCFA ou des dons en nature. C'est ce qui nous permet de venir en aide. Et il y a des partenaires qui agissent périodiquement, quand il y a activité. A ce jour, nous n'avons pas encore un partenariat officiel, régulier avec une société de la place. Donc l'association vit par les contributions mensuelles et périodiques des partenaires. Tout ce qui entre à l'association est déclaré », a signifié la présidente de la Synergie.

Un centre pour l'avenir des jeunes démunis et abandonnés

Francine Servyce née Bambi a exprimé toute sa satisfaction devant l'aboutissement de ce projet longtemps mûri. Elle a tenu à remercier les partenaires techniques et financiers ayant soutenu cette réalisation, tout en réaffirmant son engagement pour l'autonomisation des jeunes et des personnes vulnérables.

« Ce centre est une porte ouverte vers l'avenir. Il incarne notre vision d'une jeunesse formée, compétente et actrice de son propre développement », a-t-elle dit. Elle a indiqué que des descentes sont effectuées à l'hôpital Adolphe-Sicé à Pointe-Noire, et au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville.

L'association a acheté et remis des médicaments aux malades abandonnés ou démunis. A Pointe-Noire, le travail se fait avec l'association Aveo monde qui s'occupe des malades abandonnés. A ce jour, la Synergie de soutien des couches fragiles a déjà visité plus de dix localités dont Mindouli, Gamboma, Nkayi, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Owando, Ouesso, Mouyondzi, Ollombo, Madingo Kayes, Ngo, Kinkala, Sibiti et Djambala. Partout où elle est passée, elle a apporté des vivres, des vêtements pendant les périodes des fêtes de fin d'année, des jouets aux enfants ...

Le chef du quartier Ouenzé 753, Marcel Kibas Bakis, a salué l'initiative de la Synergie de soutien des couches fragiles pour cette oeuvre concrète en faveur du développement local. Pour les trente jeunes de cette promotion pilote, l'initiative mérite un accompagnement collectif car elle montre qu'ils sont une jeunesse capable de créer des solutions pour eux-mêmes et pour la communauté.

La cérémonie a pris fin par la coupure du ruban symbolique et la visite guidée du bâtiment. Créée le 1er janvier 2019, la Synergie de soutien des couches fragiles a pour devise « Unissons-nous pour témoigner l'amour du prochain ». Tous ceux qui veulent partager cette noble vision d'amour et de solidarité sont la bienvenue au sein de cette synergie. Notons que l'association reçoit également des dons et legs en espèces et en nature.