Congo-Kinshasa: Transport ferroviaire - Le train voyageur a repris ses services sur l'axe Kinshasa-Matadi

Le voyage inaugural du train express Kinshasa-Matadi a finalement eu lieu le 19 octobre grâce à l'implication du gouvernement, à travers le ministère des Transports.

Le premier voyage expérimental du train express est censé ouvrir la voie à un trafic voulu intense entre Kinshasa et Matadi. C'est à partir de la gare de Kinshasa que le départ a été donné, précisément à 7h 45. Le train est arrivé à Matadi à 17h15, à la grande satisfaction des voyageurs, soit plus de huit heures de voyage. Un timing jugé excessif pour certains mais que les responsables de l'Office national de transport ont promis de remédier en le ramenant à des seuils tolérables.

Qu'à cela ne tienne. Le voyage s'est effectué dans des conditions relatives de confort et de sécurité ponctuées des services offerts à bord tels que la restauration. Interrompu pendant plusieurs années, la reprise du train Kinshasa-Matadi entre dans le cadre de la vision de modernisation et de développement du président Félix Tshisekedi mu par la volonté de relancer les grands travaux structurants à travers le pays.

Ce qui est sûr est que la relance du train Kinshasa-Matadi pourra fluidifier le transport de marchandises, réduire les coûts logistiques, désengorger les routes et stimuler le commerce intérieur. Il s'agit d'une victoire sur la décadence des infrastructures car l'abandon prolongé de cette ligne reflétait les décennies de négligence dans les investissements publics.

La reprise du trafic ferroviaire sur ce tronçon long de 365 kilomètres est un symbole du retour de la confiance dans les infrastructures nationales. Cependant, il reste encore du chemin à faire en ce qui concerne les prix, la durée du voyage et bien d'autres points d'amélioration.