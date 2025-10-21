Afrique: Coupe du monde U-20 - Le Maroc succède à l'Uruguay

Le Maroc est devenu, depuis le 19 octobre, la deuxième sélection africaine à soulever la Coupe du monde des moins de 20 ans après le Ghana, succédant ainsi à l'Uruguay.

Les juniors ghanéens connaissent désormais leurs successeurs, seize ans après avoir remporté la Coupe du monde de la catégorie en 2009.

Les moins de 20 ans marocains les ont égalés en battant, le 19 octobre à Santiago, au Chili, l'Argentine 2-0 en finale de la compétition. L'attaquant Yassir Zabiri s'est illustré en signant un doublé à la 12e minute et à la 29e.

Le football marocain a encore confirmé ses progrès. Première nation africaine à atteindre le dernier carré de la Coupe du monde chez les seniors, le Maroc a décroché une médaille de bronze lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a déclaré avoir suivi avec une immense joie et une profonde fierté le parcours héroïque des Lionceaux de l'Atlas. Le Maroc a terminé première de son groupe en battant respectivement l'Espagne 2-0 et le Brésil 2-1 avant de perdre contre le Mexique 0-1.

En huitièmes de finale, il a dominé la Corée du Sud 2-1 puis s'est imposé devant les Etats-Unis 3-1 en quarts de finale. En demi-finale face aux Bluets français, les Lionceaux de l'Atlas ont attendu la séance des tirs au but pour les écarter 5-4 après un nul d'un partout au temps réglementaire.

Même l'Argentine, la sélection la plus titrée avec six trophées, n'a pas pu résister. Elle n'a plus remporté cette coupe depuis 2007; compétition au cours de laquelle les Diables rouges du Congo y avaient participé.

Notons que la troisième place de la compétition a été occupée par la Colombie grâce à sa courte victoire 1-0 devant la France. Dans cette compétition, l'Afrique a été représentée, outre le Maroc, par l'Egypte, l'Afrique du Sud et le Nigeria.