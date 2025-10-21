Afrique: Coupe du monde U-20 - Le Maroc succède à l'Uruguay

20 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par James Golden Eloué

Le Maroc est devenu, depuis le 19 octobre, la deuxième sélection africaine à soulever la Coupe du monde des moins de 20 ans après le Ghana, succédant ainsi à l'Uruguay.

Les juniors ghanéens connaissent désormais leurs successeurs, seize ans après avoir remporté la Coupe du monde de la catégorie en 2009.

Les moins de 20 ans marocains les ont égalés en battant, le 19 octobre à Santiago, au Chili, l'Argentine 2-0 en finale de la compétition. L'attaquant Yassir Zabiri s'est illustré en signant un doublé à la 12e minute et à la 29e.

Le football marocain a encore confirmé ses progrès. Première nation africaine à atteindre le dernier carré de la Coupe du monde chez les seniors, le Maroc a décroché une médaille de bronze lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a déclaré avoir suivi avec une immense joie et une profonde fierté le parcours héroïque des Lionceaux de l'Atlas. Le Maroc a terminé première de son groupe en battant respectivement l'Espagne 2-0 et le Brésil 2-1 avant de perdre contre le Mexique 0-1.

En huitièmes de finale, il a dominé la Corée du Sud 2-1 puis s'est imposé devant les Etats-Unis 3-1 en quarts de finale. En demi-finale face aux Bluets français, les Lionceaux de l'Atlas ont attendu la séance des tirs au but pour les écarter 5-4 après un nul d'un partout au temps réglementaire.

Même l'Argentine, la sélection la plus titrée avec six trophées, n'a pas pu résister. Elle n'a plus remporté cette coupe depuis 2007; compétition au cours de laquelle les Diables rouges du Congo y avaient participé.

Notons que la troisième place de la compétition a été occupée par la Colombie grâce à sa courte victoire 1-0 devant la France. Dans cette compétition, l'Afrique a été représentée, outre le Maroc, par l'Egypte, l'Afrique du Sud et le Nigeria.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.