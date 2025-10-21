Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le RDPS a célébré les 35 ans de sa création sous le signe d'un nouveau départ

Le dépôt de la gerbe de fleurs au mausolée Jean-Pierre Thystère-Tchicaya, président-fondateur du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social (RDPS); la réunion des responsables, cadres et militants au siège du parti, à Mvou MVou; et le cocktail dinatoire au domicile du président du parti, Jean-Marc Thystère Tchicaya, ont été, le 19 octobre à Pointe-Noire, les activités dominantes de la célébration de l'an 35 de la création du parti.

Les festivités commémoratives du 35e anniversaire du RDPS ont commencé par le dépôt de la gerbe de fleurs par Jean-Marc Thystère Tchicaya, président du parti, au mausolée Jean-Pierre-Thystère-Tchicaya, au quartier Mboukou, dans le 3e arrondissement Tié Tié, suivi du recueillement en présence des membres de la coordination nationale, du bureau politique, du comité directeur, des responsables à tous les niveaux des structures du parti et des militants.

Après cet acte symbolique de recueillement au mausolée du président-fondateur du RDPS décédé en 2008, tous les responsables du parti et militants se sont retrouvés en réunion au siège, à Mvou Mvou.

Dans son mot de bienvenue à cette occasion, Anicet Balhou, premier secrétaire fédéral de Pointe-Noire, après s'être félicité du choix de son département pour fêter l'événement, a exprimé le voeu exprimé de voir cet événement être célébré de manière tournante.

Membre du bureau politique et conseiller politique du président du RDPS, Dieudonné Goma a fait l'évocation et le rappel historique du parti de sa naissance à nos jours.

« Depuis sa création, le RDPS a su s'imposer sur l'échiquier politique national, jouant son rôle déterminant dans l'histoire contemporaine de la République du Congo. Créé à la faveur de l'ère démocratique dans le monde avec pour père fondateur Jean-Pierre Thystère Tchicaya qui avait à ses côtés les cadres que sont Jean-Pierre Berri, Jean Itadi, Jean-Pierre Lekoba, Daniel Tsangou, Alphonse Niangoula, Oscar Ewolo, Jean-Félix Demba Tello..., le RDPS a su s'imposer en affirmant son ancrage pour la social-démocratie. Une philosophie qui privilégie la justice sociale, la paix, l'unité tout en encourageant la liberté d'expression et le pluralisme politique », a-t-il dit.

Selon lui, le RDPS a toujours participé aux grands rassemblements politiques de l'histoire du Congo, à commencer par la Conférence nationale souveraine 1990, pris part aux élections et aux processus électoraux. Le parti, par le biais de ses cadres, a toujours été bien représenté dans plusieurs institutions de l'Etat.

Devant les responsables, cadres et militants du RDPS, Jean-Marc Thystère Tchicaya, son président, a déclaré: « Le RDPS est depuis toujours engagé dans toutes les batailles électorales et dans toutes les grandes causes de notre Nation. Il a toujours affirmé sa double mission, à savoir contribuer à la consolidation de la démocratie et préserver la paix et l'unité nationale, socle indéfectible de la stabilité de notre pays. Cet héritage n'est pas seulement une mémoire mais une responsabilité collective que nous devons continuer à observer ».

En dépit des résultats prometteurs constatés dans le renforcement des liens entre la base et la direction du parti, l'implication de la jeunesse et des femmes et la redynamisation des structures territoriales de la Sangha, de la Likouala, de la Cuvette, de la Cuvette Ouest, des Plateaux et de la fédération de Brazzaville, les efforts doivent continuer.

« Ces progrès sont encourageants mais ils doivent désormais s'accélérer. Nous devons finaliser les conventions fédérales, convoquer dans les plus brefs délais et de façon régulière le bureau politique et le comité directeur et, surtout, assurer la collecte rigoureuse des cotisations statutaires, condition première de notre autonomie et de notre crédibilité. Le RDPS ne doit pas subir les évènements mais les anticiper », a martelé son président.

L'heure du nouveau départ a sonné

Pour Jean-Marc Thystère Tchicaya, célébrer les 35 ans du parti ce n'est pas se complaire dans la nostalgie mais préparer l'avenir avec lucidité, détermination et ambition. Cet anniversaire marque à la fois un héritage à honorer et un nouveau départ à construire. « Le temps est venu pour notre parti de se réinventer, de clarifier sa vision et de consolider sa place dans le paysage politique national, fidèle à l'idéal du progrès social qui a toujours guidé son action» , a-t-il assuré.

Pour ce faire, a-t-il précisé, un plan d'action sera élaboré pour fixer le calendrier d'achèvement des conventions fédérales, la préparation et la convocation du bureau politique ainsi que du comité directeur, et bien entendu l'organisation du 4e congrès ordinaire du parti qui s'articulera autour des axes prioritaires que sont la restructuration de la coordination nationale pour un fonctionnement plus efficace, plus harmonieux et mieux ancré sur le terrain;

le redimensionnement du bureau politique et du comité directeur dans un esprit de renouveau et de complémentarité; le renforcement du rôle et de l'efficacité des commissions techniques qui doivent être de véritables moteurs de l'action programmatique. Ce plan sera la boussole du parti, guidera ses efforts, renforcera son unité, le boostera au coeur du débat national comme force de proposition et de rassemblement.

En réaffirmant avec clarté et conviction son ancrage au sein de la majorité présidentielle dont il partage la vision et les idéaux, le RDPS, à l'orée de 2026 qui sera marquée par l'élection présidentielle, désignera son candidat à ce scrutin conformément à ses textes lors du prochain congrès.

« Notre engagement doit se traduire par le travail, l'intégrité, le courage et le dépassement de soi. Le temps des querelles intestines et des intérêts personnels est révolu. Nous devons faire triompher l'intérêt général, seul horizon légitime de notre combat politique », a précisé Jean-Marc Thystère Tchicaya.

Les festivités de l'an 35 de la création du RDPS ont pris fin par un cocktail dinatoire servi au domicile du président fondateur.