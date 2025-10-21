Congo-Brazzaville: Coopération décentralisée - Top départ de la randonnée 'En marche pour Kinkala !'

Dans le cadre de la coopération décentralisée entre le département français de la Sarthe et Kinkala, au Congo, l'association France-Congo-Brazzaville, présidée par Bernard N'Kaloulou, en partenariat avec de nombreuses municipalités du département de la Sarthe, a donné, à partir de Rouessé-Vassé, le coup d'envoi d'une semaine de solidarité, principalement au profit de l'hôpital de Kinkala.

"En marche vers Kinkala !". Slogan de ralliement pour les marches solidaires, plus précisément sept randonnées pédestres qui sont organisées dans le département de la Sarthe (France), du 18 octobre au 2 novembre, pour recueillir des dons afin de soutenir l'hôpital de Kinkala, dans le département du Pool. Une belle oeuvre de coopération décentralisée entre la France et le Congo est à l'oeuvre.

C'est une semaine de randonnées pédestres et solidaires en France, dans le département de la Sarthe, aux alentours de la ville du Mans, en faveur de la commune de Kinkala. Comme tous les ans, l'association France-Congo-Brazzaville organise, pendant les vacances d'automne, des marches solidaires afin de récolter des dons pour venir en aide au Congo, et principalement à l'hôpital de Kinkala. L'action est menée conjointement avec de nombreuses municipalités du département.

L'objectif de cette association sarthoise est de mettre en lumière le Congo, et de recueillir l'aide de la coopération décentralisée. Tout a commencé le 18 octobre dans la commune de Rouessé- Vassé, à 40 kilomètres du Mans. Plusieurs personnes ont effectué une marche moyennant une participation financière avec l'appui de cette commune dirigée par Hugues Bombled, maire élu de la ville hôte.

Le lendemain 19 octobre, c'était au tour de la commune de La Chapelle-Saint-Aubin, située, elle, à 5 Kilomètres du Mans. Moyennant une participation de 5 €, les marcheurs solidaires ont découvert le patrimoine naturel et culturel de la commune. La marche a été faite sur un parcours d'environ sept kilomètres, a précisé Régis Lemesle, adjoint à la vie associative de La Chapelle Saint-Aubin. "Elle est passée par le calvaire, la maison de vers à soie, le site de Saint-Christophe, le chemin de l'ancien tramway", pour ceux qui connaissent cette commune de la banlieue du Mans.

Dans les prochaines étapes seront proposées la projection de documents vidéo, les expositions, la vente de produits artisanaux ou les présentations de contes traditionnels congolais. Des étapes à parcourir individuellement ou dans l'intégralité du parcours qui propose de découvrir le territoire, ses spécificités géographiques ou patrimoniales. Des contes traditionnels ont été lus par le président de l'association France Congo- Brazzaville, également auteur.

Pour rappel, « des lits avaient déjà été envoyés et, dernièrement, deux ambulances », a indiqué Bertrand Patrice, trésorier de l'association. « Mais les besoins sont énormes », a-t-il ajouté.

Les actions menées à terme par l'association visent à équiper l'hôpital de Kinkala et son centre de formation paramédical ainsi que l'installation d'une unité médicale mères-enfants. Quatre stagiaires congolais ont été accueillis en formation à l'hôpital du Mans.

Dans le cadre du programme de construction des douze hôpitaux généraux engagé par le gouvernement congolais, l'hôpital de Kinkala fait partie de ceux qui n'auraient pas été achevés pendant ce mandat. La nécessité de soutenir l'ancien hôpital est donc salutaire pour les 25 000 habitants de la localité et, plus largement, pour la population du département du Pool.