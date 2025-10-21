Congo-Brazzaville: Distinction - La Fondation Pro social inter Etats honore son partenaire

Pour son engagement remarquable dans la formation et l'intégration des jeunes dans le marché du travail et la création d'emplois durables, la société Airtel Congo a reçu, le 18 octobre des mains d'Orcel Bayonga Mbondza, représentant résident de la Fondation Pro social inter Etats (FPSI), le trophée du leadership et de la responsabilité sociale.

Le trophée distingue les acteurs engagés dans le développement social et économique. Cette année, c'est la société Airtel Congo qui a été choisie pour son engagement remarquable dans la formation et l'intégration des jeunes dans le marché du travail et la création d'emplois durables.

Remis à Djibril Tobe, directeur général d'Airtel Congo, par le représentant résident de la FPSI au Congo, Orcel Bayonga Mbondza, le trophée du leadership et de la responsabilité sociale témoigne la reconnaissance à l'endroit d'une structure dont les actions concrètes en faveur de la jeunesse ne se démentent plus. Ainsi, le représentant résident de FPSI a souligné l'importance de soutenir les initiatives qui cadrent avec les missions de cette fondation, notamment l'accompagnement des projets gouvernementaux dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation ainsi que du développement économique.

Orcel Bayonga-Mbondza, un acteur engagé dans la promotion de la paix et de la protection de l'environnement, également lauréat du Prix du Mérite congolais, a exprimé, au nom de la fondation, ses vifs remerciements à Airtel Congo pour son engagement envers la jeunesse, notamment dans la création de formations et l'intégration professionnelle. Une vision qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, dont les efforts en faveur de la jeunesse et son investissement dans leur avenir sont une priorité.

La FPSI, en tant qu'acteur de référence, s'emploie à encourager les acteurs qui oeuvrent pour le progrès social et économique, en particulier ceux alignés sur les objectifs de développement du gouvernement congolais. La fondation accompagne plusieurs projets dans les secteurs essentiels et participe activement à la mise en oeuvre des politiques publiques pour une croissance inclusive.

De son côté, Djibril Tobe, directeur général d'Airtel Congo, a exprimé sa gratitude pour la marque de reconnaissance à l'endroit de sa société avant de réaffirmer l'engagement de celle-ci à continuer à soutenir l'éducation et la formation des jeunes congolais, conviction qu'elle partage avec la FPSI dans sa mission de bâtir un avenir meilleur pour la jeunesse.

Cette cérémonie marque une étape importante dans la reconnaissance des actions concrètes engagées par les entreprises et les acteurs sociaux, dans l'esprit de solidarité et de développement durable pour la République du Congo.