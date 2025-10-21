Afrique: Le Congo a désormais un nombre important d'entraîneurs CAF C

Les entraîneurs ayant passé avec succès les épreuves écrites et pratiques de la licence CAF C ont officiellement reçu, le 18 octobre à Brazzaville, leurs diplômes des mains du président de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), Jean Guy Blaise Mayolas.

Le président de la Fécofoot fait de la formation des cadres techniques l'une de ses priorités. Il a félicité les nouveaux entraîneurs pour les diplômes obtenus et les a encouragés à donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain de la pratique.

« C'est un travail qui commence pour vous aujourd'hui, parce que vous avez maintenant un document qui atteste que vous êtes entraîneurs du niveau C, peut-être dans quelques mois du niveau B et pourquoi pas A. Je suis heureux de constater que parmi les nominés, il y a les champions d'Afrique de 2007. Félicitations à vous. Après le terrain, c'est cette reconversion que nous voulons », a déclaré Jean Guy Blaise Mayolas, exhortant cette nouvelle génération au travail.

La cérémonie a marqué officiellement la fin de la formation organisée conformément aux standards de la Confédération africaine de football (CAF). La durée du stage lui donne un caractère inédit, s'étant étendu sur une année au lieu de deux mois habituellement avec une suspension de neuf mois à cause de la crise qu'avait connue la Fécofoot. « Une première dans toute l'Afrique », a commenté Pascal Blin, le directeur technique national de la Fécofoot. « Caractère inédit également de ce stage par sa structuration puisque dispensé sur deux villes, Brazzaville et Pointe-Noire », a-t-il ajouté.

La remise des diplômes aux entraîneurs méritants s'est déroulée simultanément à Pointe-Noire et à Brazzaville. Dans l'ensemble, les résultats sont satisfaisants. Six candidats seulement ont été recalés dont quatre à Brazzaville et deux à Pointe-Noire. Mais ce n'est qu'une partie remise pour eux car la direction technique nationale a prévu une session de rattrapage pour rejoindre les autres .

A ceux qui ont franchi le cap, le message du directeur technique national épouse la vision du président de la Fédération. « La formation s'est terminée il y a quelques semaines. Cependant, ce n'est pas le diplôme que vous allez recevoir qui est très important, c'est la façon dont vous allez maintenant diriger vos séances qui prime, la façon dont vous allez observer une rencontre désormais, la façon dont vous allez continuer à vous former en lisant, en visionnant, en échangeant avec d 'autres collègues. C'est ce fameux entraînement invisible, celui dont je vous ai tant parlé qui fera de vous un meilleur entraîneur. Pensez-y chaque jour », a rappelé Pascal Blin.

Le point de départ d'une mission exigeante

De leur côté, les entraîneurs sont conscients de la mission qui est désormais la leur. Leur déclaration traduit leur motivation. « Chers collègues, aujourd'hui, ce diplôme que nous tenons entre nos mains est bien plus qu'un simple parchemin. Il est le symbole d'un pas en avant, le fruit de notre persévérance, de nos sacrifices, de notre engagement. Il est source d'une immense fierté, mais aussi le point de départ d'une mission exigeante. Car ce diplôme est aussi un appel à l'excellence, un engagement à porter haut les couleurs de notre football. Nous avons reçu l'envers de la médaille, désormais il nous appartient d'en écrire l'avers, avec rigueur, passion et professionnalisme. A nous de hisser le niveau de notre football vers les sommets », ont -ils promis

Après cette session, la direction technique a prévu enchaîner avec d'autres formations. Son souhait est de mettre dans le pays annuellement quatre CAF C, deux CAF B dont une réservée aux anciens joueurs de haut niveau et une CAF A afin de permettre au Congo de retrouver son lustre d'antan. La licence CAF A est la priorité des priorités. Et Pascal Blin a annoncé l'arrivée imminente de la formation de la formation CAF A à Brazzaville. Le programme, a-t-il précisé, est fait et un expert de la CAF doit venir le peaufiner. Le rendez-vous est pris pour novembre.

« Concernant notre projet de formation à venir, nous envisageons de proposer des formations fédérales sur l'entraînement des adultes, sur la préformation et l'entraînement des 12/16 ans qui est spécifique, et également sur l'entraînement des tout-petits de 6 à 11 ans. Des formations fédérales de trois jours sur la préparation athlétique, sur la pratique féminine, sur la notion de projet, sur la préparation des gardiens de buts sont envisagées. La formation des directeurs des départements et des secrétaires généraux des clubs est également à la réflexion », a expliqué Pascal Blin.