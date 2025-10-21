Ile Maurice: Gavin Glover dénonce les «faussetés grossières» de Nigel Farage

L'«Attorney General» s'insurge contre les allégations britanniques liant Maurice à la Chine alors que le «Diego Garcia Military Base and British Indian Ocean Territory Bill» entre en phase décisive à Londres.

Gavin Glover est monté au créneau hier soir dans une intervention à la MBC, pour dénoncer un tweet du député britannique Nigel Farage concernant les Chagos. Ce dernier, dans un message publié sur Twitter, alors que le Diego Garcia Military Base and British Indian Ocean Territory Bill était examiné en comité à la Chambre des communes en Committee Stage et troisième lecture, lundi 20 octobre, a insinué que Maurice mènerait des «négociations secrètes» avec la Chine au sujet des îles des Chagos, notamment Peros Banhos.

«C'est très grave, car Nigel Farage induit les gens en erreur», a réagi fermement l'Attorney General. «Il dit que Maurice négocie avec la Chine ou qu'elle va louer Peros Banhos à la Chine. C'est une fausseté grossière, une pure manoeuvre politique que Nigel Farage utilise pour manipuler l'opinion publique britannique», a-t-il martelé, dénonçant un discours teinté d'intentions populistes.

L'Attorney General a confirmé qu'une réunion virtuelle se tiendra demain, 22 octobre, entre les représentants mauriciens et britanniques pour faire le point sur les protocoles à mettre en place après le vote du traité et son approbation royale (Royal Assent). «Nous espérons que le traité final pourra être débattu et adopté en janvier 2026», a précisé Gavin Glover.

Selon lui, cette phase de préparation est essentielle pour aborder des aspects techniques tels que la gestion des migrants illégaux arrivant à Diego Garcia, actuellement sous contrôle britannique, ou encore les dispositifs de sécurité maritime dans l'ensemble de l'archipel. «Toutes ces questions sont encore en cours de négociation.»

Dans une précédente déclaration à l'express, Gavin Glover avait rappelé le parcours complexe du projet de loi britannique. Celui-ci doit franchir les cinq étapes parlementaires à la House of Commons et à la House of Lords - soit la première et deuxième lecture, le Committee Stage, le Report Stage et la troisième lecture - avant d'arriver à l'étape finale de la Consideration of amendments et d'obtenir le Royal Assent. «Ce sera un véritable test pour la diplomatie mauricienne et la sincérité des engagements britanniques», avait-il confié.

Aucun voyage officiel vers l'archipel prévu cette année

Interrogé sur la possibilité d'un voyage officiel vers les Chagos, l'Attorney General s'est montré catégorique : «Non, ce n'est pas possible cette année.» Il a expliqué que les contraintes logistiques demeurent considérables : un déplacement en bateau depuis Maurice vers Diego Garcia prendrait près de 20 jours, tandis que l'absence de liaisons aériennes directes rend toute mission extrêmement difficile. «Il faudra envisager des solutions alternatives, mais pour l'instant, ce n'est pas réalisable.»

Des membres du groupe BIOT Citizens devant le Parlement

Pendant que la «House of Commons» examinait le projet de loi en «Committee Stage», des membres du groupe BIOT Citizens, composé de Chagossiens britanniques, se sont rassemblés devant le Parlement de Westminster. Les députés de l'opposition, notamment issus du Parti conservateur et de Reform UK, ont proposé plusieurs amendements relatifs à la base militaire de Diego Garcia et au statut du Territoire britannique de l'océan Indien.