Ile Maurice: Enquête ouverte après le décès d'une patiente

21 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Une enquête sera ouverte dès ce mardi pour faire la lumière sur le décès de la jeune patiente souffrant de problèmes cardiaques, survenu après un transfert retardé entre l'hôpital de Candos et la Cardiac Unit de l'hôpital du Nord. Ce retard serait lié à des problèmes de coordination entre les deux établissements.

Le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a précisé avoir personnellement veillé à ce que le transfert se déroule dans les meilleures conditions et a assuré que toutes les circonstances de ce drame seront pleinement élucidées.

L'activiste social Alain Malherbe avait alerté les autorités sur Facebook, demandant une intervention urgente. Ce n'est qu'après l'implication du ministre de la Santé, Anil Bachoo, que le transfert a pu avoir lieu.

Cette tragédie relance le débat sur les lacunes du système de santé public et la nécessité d'une meilleure coordination entre les hôpitaux.

