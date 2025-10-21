Ile Maurice: Un suspect arrêté pour incendie criminel un mois après les faits

Près d'un mois après l'incendie qui a ravagé plusieurs commerces au coeur de Mahébourg, dont une vieille bâtisse coloniale, la police a procédé à l'arrestation d'un suspect. Ce dernier, âgé de 29 ans et sans domicile fixe, a été placé en détention au poste de police de Rivière-des-Anguilles sur ordre du Deputy Assistant Superintendent of Police Callychurn, à la fin de la semaine dernière.

Les faits remontent au 17 septembre. Ce jour-là, vers 13 heures, les habitants du centre de Mahébourg ont été témoins d'un violent incendie qui s'est déclaré à l'intersection de la rue des Créoles et de la rue Camizard. Les flammes se sont rapidement propagées à plusieurs bâtiments en tôle, provoquant d'importants dégâts matériels.

Parmi les commerces touchés figuraient notamment une cordonnerie, un atelier d'horlogerie, une boutique de sacs et de chaussures ainsi qu'une pâtisserie attenante à une maison familiale. Les pompiers de Mahébourg, dépêchés sur les lieux, avaient mis plusieurs heures à maîtriser le sinistre, tandis que les riverains tentaient d'aider à sauver ce qui pouvait encore l'être.

L'enquête, confiée à la police de Mahébourg, avait aussitôt été ouverte pour déterminer l'origine du feu. Des prélèvements avaient été effectués sur place et plusieurs témoins interrogés dans les jours qui ont suivi. Les enquêteurs soupçonnaient depuis le départ une piste criminelle, compte tenu de la rapidité de la propagation des flammes et de certains éléments relevés sur la scène.

Après plusieurs semaines de recoupements et de vérifications, les enquêteurs ont fini par identifier et interpeller un homme déjà connu des services de police. Ce dernier a été conduit dans les locaux de la Criminal Investigation Division pour être interrogé sur son implication présumée dans cet incendie.

L'enquête se poursuit afin d'établir les motivations derrière cet acte et de déterminer si d'autres individus ont pu être impliqués.