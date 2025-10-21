Ile Maurice: Un suspect arrêté pour incendie criminel un mois après les faits

21 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

Près d'un mois après l'incendie qui a ravagé plusieurs commerces au coeur de Mahébourg, dont une vieille bâtisse coloniale, la police a procédé à l'arrestation d'un suspect. Ce dernier, âgé de 29 ans et sans domicile fixe, a été placé en détention au poste de police de Rivière-des-Anguilles sur ordre du Deputy Assistant Superintendent of Police Callychurn, à la fin de la semaine dernière.

Les faits remontent au 17 septembre. Ce jour-là, vers 13 heures, les habitants du centre de Mahébourg ont été témoins d'un violent incendie qui s'est déclaré à l'intersection de la rue des Créoles et de la rue Camizard. Les flammes se sont rapidement propagées à plusieurs bâtiments en tôle, provoquant d'importants dégâts matériels.

Parmi les commerces touchés figuraient notamment une cordonnerie, un atelier d'horlogerie, une boutique de sacs et de chaussures ainsi qu'une pâtisserie attenante à une maison familiale. Les pompiers de Mahébourg, dépêchés sur les lieux, avaient mis plusieurs heures à maîtriser le sinistre, tandis que les riverains tentaient d'aider à sauver ce qui pouvait encore l'être.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'enquête, confiée à la police de Mahébourg, avait aussitôt été ouverte pour déterminer l'origine du feu. Des prélèvements avaient été effectués sur place et plusieurs témoins interrogés dans les jours qui ont suivi. Les enquêteurs soupçonnaient depuis le départ une piste criminelle, compte tenu de la rapidité de la propagation des flammes et de certains éléments relevés sur la scène.

Après plusieurs semaines de recoupements et de vérifications, les enquêteurs ont fini par identifier et interpeller un homme déjà connu des services de police. Ce dernier a été conduit dans les locaux de la Criminal Investigation Division pour être interrogé sur son implication présumée dans cet incendie.

L'enquête se poursuit afin d'établir les motivations derrière cet acte et de déterminer si d'autres individus ont pu être impliqués.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.