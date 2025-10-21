Sénégal: Dr Fatou Diouf en visite sur le chantier du Port Minéralier et Vraquier de Bargny-Sendou

Dans le cadre de la tournée des grands chantiers maritimes, Madame le Ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Dr Fatou Diouf, a effectué une visite sur le chantier du Port Minéralier et Vraquier de Bargny-Sendou, une infrastructure portuaire privée à haute valeur stratégique.

Elle était accompagnée de Déthié Fall, Ministre des Infrastructures, de Waly Diouf Bodiang, Directeur général du Port autonome de Dakar, et du Député Samba Dang.

Ce projet, porté par le secteur privé, bénéficie d'un accompagnement constant de l'État du Sénégal. Il s'inscrit dans la vision du gouvernement visant à renforcer les infrastructures maritimes nationales et à promouvoir le développement de l'économie bleue.