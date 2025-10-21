Sénégal: Dr Fatou Diouf en visite sur le chantier du Port Minéralier et Vraquier de Bargny-Sendou

20 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Dans le cadre de la tournée des grands chantiers maritimes, Madame le Ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Dr Fatou Diouf, a effectué une visite sur le chantier du Port Minéralier et Vraquier de Bargny-Sendou, une infrastructure portuaire privée à haute valeur stratégique.

Elle était accompagnée de Déthié Fall, Ministre des Infrastructures, de Waly Diouf Bodiang, Directeur général du Port autonome de Dakar, et du Député Samba Dang.

Ce projet, porté par le secteur privé, bénéficie d'un accompagnement constant de l'État du Sénégal. Il s'inscrit dans la vision du gouvernement visant à renforcer les infrastructures maritimes nationales et à promouvoir le développement de l'économie bleue.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.