Sénégal: Décès d'un nouveau-né à Diourbel - Le ministère de la Santé annonce une enquête interne

20 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (MSHP) a écrit un communiqué ce 20 octobre sur le décès tragique d'un nouveau-né, survenu à la suite d'une insuffisance dans la prise en charge d'une patiente.

Le Ministère déplore profondément cet événement, « qui n'honore pas notre système de santé », note le ministère.

« Conformément aux procédures en vigueur, une enquête interne, complète et rigoureuse sera immédiatement diligentée afin d'élucider les circonstances du décès et de situer les responsabilités. Celle-ci portera sur l'ensemble du parcours de soins de la patiente et les conditions de son accueil au niveau de l'hôpital de Diourbel. Toutes les conséquences en seront tirées et les mesures nécessaires prises », note toujours le communiqué.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.