Sénégal: Décès d'un nouveau-né à Diourbel - Le ministère de la Santé annonce une enquête interne

Le Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (MSHP) a écrit un communiqué ce 20 octobre sur le décès tragique d'un nouveau-né, survenu à la suite d'une insuffisance dans la prise en charge d'une patiente.

Le Ministère déplore profondément cet événement, « qui n'honore pas notre système de santé », note le ministère.

« Conformément aux procédures en vigueur, une enquête interne, complète et rigoureuse sera immédiatement diligentée afin d'élucider les circonstances du décès et de situer les responsabilités. Celle-ci portera sur l'ensemble du parcours de soins de la patiente et les conditions de son accueil au niveau de l'hôpital de Diourbel. Toutes les conséquences en seront tirées et les mesures nécessaires prises », note toujours le communiqué.