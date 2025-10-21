Sénégal: Audit de l'Oaci - Le pays veut améliorer ses performances en sécurité aérienne

Le Sénégal, par le biais de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), accueille du 20 au 27 octobre un audit de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), dans le cadre de son Programme universel d'audit de surveillance continue (USOAP-CMA).

L'évaluation porte principalement sur l'organisation de l'aviation civile (Org), la législation de base (LEG) ainsi que l'enquête sur les accidents et incidents d'aviation (AIG). Objectif : évaluer les capacités de supervision et renforcer la sécurité aérienne au Sénégal.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le Directeur général de l'Anacim, Dr Diaga Basse, a rappelé les efforts soutenus depuis les derniers audits en 2019 et 2024. Il a notamment cité l'actualisation du cadre réglementaire, le renforcement des compétences techniques et l'amélioration des procédures d'enquête.

« Cet audit est une opportunité pour le Sénégal de revoir ses scores à la hausse », a déclaré Dr Basse, réaffirmant l'engagement des autorités pour une aviation sûre et conforme aux standards internationaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Frédéric Prillieux, chef de l'équipe d'audit de l'Oaci, ce programme vise à améliorer continuellement la sécurité aérienne mondiale en mesurant les performances des États.

Le directeur du Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile (BEA Sénégal), Mamadou Gningue, s'est également montré confiant : « Notre système sortira renforcé de cet exercice ».