Afrique de l'Ouest: Décès de Cheikh Touré - Les premiers éléments de l'enquête dévoilés

« Les enquêtes initiales ont révélé que le défunt a été envoyé à la morgue par un individu identifié comme Issah, qui prétendait être un frère du défunt ». C'est le département régional des enquêtes criminelles d'Ashanti, Kumasi au Ghana, qui donne les détails sur l'affaire de la mort d'un ressortissant sénégalais de 20 ans, Cheith Toure, dont le corps a été déposé à la morgue d'Ebenezer à Tafo, Kumasi.

Le communiqué ajoute que « d'autres enquêtes à l'hôpital du gouvernement de Manhyia ont établi que le 16 octobre 2025, le même Issah a amené le défunt à l'hôpital dans un état critique, avec plusieurs blessures abdominales, alléguant que la victime avait été impliquée dans un accident. Cependant, les dossiers de l'hôpital indiquent que la victime a été ramenée morte ».

Décidé à mettre la lumière, la police a mis en place un numéro pour toute personne disposant d'éléments « d'informations pertinentes ».