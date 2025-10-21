Sénégal: Abdou Aziz Mbaye Mame Fama repose désormais au cimetière de Khalkhouss

En tenant le micro, le 5 septembre dernier, lors de la cérémonie officielle du Gamou annuel de Tivaouane, en qualité de maître de cérémonie -- succédant à son oncle El Hadji Mansour Mbaye, affaibli par l'âge -- Abdou Aziz Mbaye Mame Fama ne se doutait certainement pas qu'il animait là son dernier Gamou.

Pièce maîtresse de la cellule de communication du Gamou de Tivaouane, le président national de l'Association des communicateurs traditionnels du Sénégal (ANCTS) veillait jalousement sur l'image du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Il s'assurait qu'aucune image compromettante ou inappropriée du Khalife, affaibli par la maladie, ne soit captée lors des audiences.

C'est d'ailleurs pour cette raison que le Khalife s'est fait largement représenter par plusieurs figures de la famille de Seydi El Hadji Malick Sy, notamment Serigne Mansour Sy Dabakh, Serigne Cheikh Tidiane Sy, Serigne Sidy Ahmed Sy, Serigne Habib Sy Mansour, entre autres dignitaires.

Après le lavage mortuaire, la prière funéraire et la récitation du Coran, c'est Serigne Imam Cheikh Ahmed Tidiane Tall qui a dirigé la prière à la Zawiya Seydi El Hadji Malick Sy. Le préfet du département de Tivaouane représentait le chef de l'État, le Premier ministre et son gouvernement, tandis que le président de l'Assemblée nationale s'est fait représenter par Serigne Mbacké Sylla, conseiller aux affaires religieuses.

Malgré son âge avancé, El Hadji Mansour Mbaye a tenu à accompagner jusqu'à sa dernière demeure son neveu et bras droit. À ses côtés se trouvaient Abdoulaye Mbaye Pékh, Youssou Ndour, président du groupe Futurs Médias, ainsi que Mbakiyou Faye. Chacun d'eux a livré un vibrant témoignage sur l'homme, l'enseignant, l'économiste et le communicateur qu'était Abdou Aziz Mbaye.

De nombreuses personnalités religieuses, politiques, médiatiques et économiques ont tenu à lui rendre un dernier hommage en l'accompagnant au cimetière Seydi El Hadji Malick Sy de Khalkhouss, non loin de la maison familiale.

Pour rappel, âgé de 73 ans, Abdou Aziz Mbaye a été rappelé à Dieu le 19 octobre, des suites d'une courte maladie, selon nos sources.