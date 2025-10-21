Sénégal: Décès de Cheikh Touré - Pape Matar Sarr rappelle l'urgence de protéger les jeunes talents sénégalais

Il urge de protéger les jeunes talents sénégalais face aux faux rêves et aux pièges de certains réseaux. C'est ce qu'a soutenu lundi l'international sénégalais Pape Matar Sarr. Il a réagi sur X à la suite du décès du jeune gardien Cheikh Touré tué au Ghana.

« Profondément attristé par la disparition tragique du jeune Cheikh Touré, un espoir du football sénégalais. Parti beaucoup trop tôt, dans des circonstances qui rappellent à tous combien il est urgent de protéger nos jeunes talents face aux faux rêves et aux pièges de certains réseaux », a écrit le footballeur sénégalais Pape Matar Sarr.

Sur ce, il relève que ses pensées et prières accompagnent la famille de Cheikh Touré et ses proches en ces moments douloureux.

Pour rappel, le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a annoncé, samedi 18 octobre 2025, le décès au Ghana du jeune footballeur sénégalais Cheikh Touré.

Le drame est survenu la veille, vendredi 17 octobre, à Kumasi, dans la région d'Ashanti, à environ 250 kilomètres d'Accra. Selon les premières informations transmises par les services consulaires, Cheikh Touré aurait été victime d'un réseau d'escroquerie et d'extorsion de fonds. La dépouille du défunt a été déposée, selon la tutelle, à la morgue Ebenezer de Tafo.