Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie, Serbie et Suisse)

20 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Pays-Bas, 9e journée, 1re division

Nimègue concède le nul 3-3 face à Twente, sans Brayann Pereira, resté sur le banc.

Pays-Bas, 11e journée, 2e division

Den Bosch coule à Roda (0-6), malgré la présence de son homme en forme, Kévin Monzialo, titulaire en pointe. L'avant-centre n'a eu qu'une occasion à la 33e minute mais n'a pas cadré sa tête piquée.

Pologne, 12e journée, 1re division

Cracovie bat Rakow 2-0, sans Gabriel Charpentier, pas encore apparu sous ses nouvelles couleurs.

République tchèque, 12e journée, 1re division

Jablonec est tenu en échec par le Dukla Prague (0-0), sans Beni Makouana, dont le contrat n'est, semble-t-il, pas encore homologué pour des raisons administratives.

Roumanie, 10e journée, 2e division

Sepsi l'emporte 2-0 à Bacau, sans Mavis Tchibota, resté sur le banc.

Russie, 15e journée, 2e division

L'Arsenal Tula rapporte un point de Chelyabinsk (2-2). Remplaçant, Erving Botaka Yoboma est entré à la 65e minute.

Emmerson Illoy-Ayyet, titulaire, et Yenisey s'imposent 1-0 face à Kostroma.

Yenisey et l'Arsenal Tula sont 11e et 12e avec 17 points.

Serbie, 12e journée, 1re division

Le TSC Topola Backa chute à domicile face au Partizan Belgrade (0-1). Prestige Mboungou était titulaire et a joué toute la rencontre.

Suisse, 9e journée, 1re division

Thoune bat le Servette (3-1). Les internationaux Christopher Ibayi et Bradley Mazikou étaient tous deux titulaires : l'avant-centre a été remplacé à la 60e minute.

Le latéral gauche a délivré un centre parfait sur l'ouverture du score des Genévois. Averti à la 84e minute, il est sorti à la 88e.

Frustration pour Lausanne qui rapporte un point de Lucerne (2-2) après avoir mené 2-0 à la 84e minute. Si Kévin Mouanga retrouvait sa place dans l'axe, Morgan Poaty était remplaçant et est entré à la 61e minute.

L'ancien Angevin se baisse sur le tir du 2-1.

Suisse, 10e journée, 2e division

Lausanne-Ouchy est défait sur ses terres par Aarau (1-2). Remplaçant, Exaucé Mafoumbi est entré à la 90e+2 minutes.

