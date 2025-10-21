Congo-Brazzaville: Technologie - La deuxième édition du Sitec prévue en novembre

La Fondation Bantu Hub organisera, du 11 au 12 novembre prochain à Brazzaville, la deuxième édition du Salon de l'innovation, de la technologie et de l'entrepreneuriat (Sitec), un événement destiné à mettre en lumière le potentiel des jeunes entrepreneurs et innovateurs congolais.

Placée sur le thème « Valoriser le potentiel de la jeunesse pour construire une économie d'avenir », l'édition 2025 s'inscrit dans la continuité des actions de la Fondation Bantu Hub organisera visant à stimuler les innovations locales, renforcer les compétences technologiques et managériales des porteurs de projets, et promouvoir l'entrepreneuriat juvénile au Congo.

Cet événement se déroulera en deux grandes phases. Il s'agira d'une formation gratuite destinée aux jeunes, et d'une conférence réunissant une audience plurielle composée d'acteurs de l'écosystème entrepreneurial, d'experts, d'investisseurs et d'institutions publiques, précise le communiqué publié à cet effet.

La rencontre proposera également des conférences, des panels, des ateliers et des expositions. Au-delà de la transmission de compétences, elle visera à encourager le dialogue intergénérationnel et à renforcer la coopération entre les acteurs du secteur, tout en inspirant une nouvelle génération de jeunes prêts à bâtir une économie résiliente, tournée vers l'avenir.

En amont de ce salon, plus de 600 entrepreneurs, étudiants et professionnels bénéficieront de sessions de formation qui auront lieu les 9 et 10 novembre, sur des thématiques clés telles que l'intelligence artificielle, la création d'entreprise, le marketing digital ou encore la structuration de projets.

En rappel, la première édition du Sitec s'est tenue en 2023. L'événement, porté par la Fondation Bantu Hub, se positionne comme un carrefour stratégique pour connecter les innovateurs, investisseurs et institutions, susceptibles de contribuer à la transformation économique du pays.