Afrique: Lutte anti-drogue - L'Union africaine lance sa stratégie continentale

Lors de la récente réunion de l'Union africaine(UA) à Gaborone, au Botswana, il a été approuvé un nouveau cadre stratégique de lutte contre la production illicite de drogues synthétiques et la criminalité organisée qui y est liée.

La nouvelle stratégie de l'UA vise à contrer la montée des drogues synthétiques, appelant à une coopération renforcée entre États et partenaires internationaux pour démanteler les réseaux de trafic. Elle appelle à un renforcement du bloc continental contre les drogues synthétiques, souvent qualifiées de pandémie par les responsables.

Le président du Botswana, Duma Boko, a souligné la nécessité d'une collaboration accrue entre les États africains et leurs partenaires internationaux. Il a plaidé pour de meilleures méthodes de détection, le partage de renseignements et la mise en place des législations plus drastiques pour démanteler les réseaux de trafic qui prospèrent sur le continent.

Ce cadre, qui s'intègre au programme de développement à long terme de l'UA, Agenda 2063, établit plusieurs piliers fondamentaux : renforcer les lois et les institutions, améliorer la coopération transfrontalière, promouvoir des programmes de santé publique et s'attaquer aux causes profondes du trafic de drogue.

L'UA s'est engagée à travailler main dans la main avec ses États membres et des partenaires nouveaux, dont le département d'État américain, afin de mettre en oeuvre cette stratégie. Cependant, des experts appellent à une prudence nécessaire. La conseillère indépendante en matière de drogues auprès des Nations unies, Rose Byrne, a qualifié l'initiative d'encourageante mais a noté qu'elle manquait de précisions.

Les détails sur le financement, les jalons d'exécution et les indicateurs de succès demeurent flous, ce qui soulève des questions sur la faisabilité de cet ambitieux projet. Il faut ajouter que le cadre stratégique établit un lien entre sécurité, justice et santé, mais les inquiétudes grandissent quant à savoir si la stratégie penchera vers des méthodes répressives plutôt que vers des programmes de réduction des risques.

La nécessité d'une réponse rapide s'impose alors que l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime avertit d'une croissance inquiétante des marchés des drogues synthétiques. Des rapports récents révèlent une sophistication croissante des réseaux de criminalité organisée, avec des laboratoires de méthamphétamine découverts et des mélanges locaux toxiques émergeant sur le marché. Cette dynamique illustre un passage inquiétant de la simple consommation à la production interne, alertant sur le besoin de modernisation des approches en matière de santé publique et de sécurité.

L'UA fait face à des défis majeurs dans la mise en oeuvre de cette politique. Le manque de financements pour des programmes de réduction des risques, ainsi que la tendance historique à prioriser les actions répressives sur celles axées sur la santé soulèvent des alertes parmi les défenseurs des droits humains. Des exemples récents, comme la politique nationale du Kenya, montrent que les stratégies souvent ignorent la réduction des risques, un aspect crucial pour protéger la santé et les droits des consommateurs.