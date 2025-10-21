Afrique: Coupe africaine de la Confédération - AS Otohô fait un pas important vers la qualification

20 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par James Golden Eloué

En déplacement à Maputo, au Mozambique, l'AS Otohô a renforcé ses chances de qualification pour la phase de poules en s'imposant, le 19 octobre, devant Ferroviario en match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe africaine de la Confédération sur un score d'un but à zéro.

Le but du club congolais, inscrit en seconde période par Wilden Bokouya fraîchement sorti du banc, le met en pôle position. Les Congolais qui ont leur destin en main aborderont la manche retour prévue le 26 octobre, au stade Alphonse-Massamba-Débat, avec un avantage psychologique conséquent d'autant plus qu'ils connaissent désormais la recette pour aller le plus loin possible.

C'est, d'ailleurs, dans les mêmes circonstances que le représentant congolais avait éliminé les Angolais de Primeiro de Agosto. Vainqueurs à Luanda, 2-1, les Congolais avaient concédé un nul vierge à Brazzaville au match retour. La page de la première manche étant désormais tournée, l'AS Otohô connaissant déjà les forces et les faiblesses de son adversaire doit disputer le second acte avec la même détermination pour ne pas laisser filer une qualification qui lui tend déjà les bras tout en ayant à l'esprit que le mythe des stades est désormais aboli.

Eliminé un club mozambicain sans compétitions dans les jambes serait une belle revanche après l'échec de la saison dernière à ce stade devant Black bulls, un autre club de Maputo, les bourreaux des Fauves du Niari cette année au premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions.

Rappelons que l'AS Otohô n'a plus disputé la phase de poules depuis la saison 2021-2022. En cas de qualification, elle abordera la troisième phase de groupes de son histoire après 2021-2022 et 2018-2019.

