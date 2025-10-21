Congo-Kinshasa: Ituri - L'hôpital général de Fataki sauvé des flammes grâce à l'intervention des Casques bleus

20 Octobre 2025
United Nations Stabilization Mission in the DR Congo (Kinshasa)
communiqué de presse Par Jean-Tobie Okala

Un incendie d'origine électrique a failli réduire en cendres l'hôpital général de Fataki, situé à 85 kilomètres au nord de Bunia, dans la province de l'Ituri. Grâce à une prompte intervention des Casques bleus népalais de la MONUSCO, le pire a été évité, sauvant ainsi le bâtiment des flammes.

Le sinistre, survenu le 19 octobre 2025, a été causé par un court-circuit lié à une forte tension provenant d'une installation photovoltaïque. Le feu s'est rapidement propagé vers le bâtiment administratif, commençant à détruire l'équipement médical, du mobilier, ainsi que des documents officiels de quatorze structures sanitaires de la zone de santé de Fataki.

« N'eût été cette intervention rapide des militaires de la MONUSCO, les dégâts auraient pu être énormes », affirme un notable local, saluant l'action des soldats onusiens.

Les Casques bleus ont réussi à contenir les flammes, empêchant leur propagation vers les salles de soins et les résidences environnantes. Leur intervention a permis de sauver des vaccins, des congélateurs servant à conserver certains médicaments, ainsi que des motos utilisées pour les campagnes de vaccination dans la région.

« L'intervention de la MONUSCO a permis de stopper l'avancée de l'incendie vers les autres bâtiments. Nous avons pu sauver les vaccins et la chaîne de froid », se réjouit le docteur Drajiro, médecin chef de zone de santé.

Outre la maîtrise du feu, les Casques bleus ont participé au déblayage des débris et ont organisé des séances de sensibilisation à la sécurité incendie pour les habitants de Fataki.

La perte du bâtiment administratif, construit à l'époque coloniale, constitue un coup dur pour cet hôpital, le seul centre hospitalier de référence dans une région régulièrement touchée par les violences armées. Des dégâts plus importants auraient porté un coup dur à la prise en charge de nombreux patients, notamment certains blessés, victimes des violences armées.

