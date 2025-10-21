Afrique: Présidentielle CIV - Les ivoiriens du Gabon se mobilisent pour une victoire d'ADO au premier tour

La présidentielle ivoirienne se tiendra le 25 octobre 2025 prochain en Côte d'Ivoire et dans le reste du monde. A cet effet, le Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) section Gabon s'est trouvé le 19 octobre 2025 à Libreville dans le cadre un dernier meeting visant à rappeler aux militants, militantes et sympathisants du parti vivant au Gabon l'importance de cette élection, et l'intérêt de voter pour Alassane Dramane Ouattara (ADO).

Avant l'étape de Libreville, la délégation venue de Côte d'Ivoire composée d'Ali Koulibaly, le Conseiller spécial du Secrétaire national chargé des militants de l'extérieur et le chef de la délégation le coordinateur Afrique de l'élection présidentielle pour le compte du RHDP pour l'année 2025, Kologo Harouna a séjourné à Port-Gentil, la capitale économique gabonaise où elle avait initialement prévu de faire son meeting sur le territoire gabonais.

La rencontre de Libreville s'est tenue grâce à la volonté des militants et militantes du RHDP, explique, le chef de la délégation, Kologo Harouna. "Je voudrais dire pourquoi est-ce que la communauté ivoirienne résidente à Libreville nous a demandé d'être là aujourd'hui. Parce qu'on avait prévu initialement un meeting pour le Gabon. Le meeting a eu lieu à Port Gentil où on a mobilisé plus de 500 personnes pour faire campagne, pour l'ouverture officielle de la campagne. Et Libreville dit qu'on ne peut pas partir du Gabon sans faire un autre meeting à Libreville. Donc aujourd'hui ce sont les militants RHDP de Libreville qui nous ont demandé d'être là pour animer un autre meeting pour faire passer le message du président Alassane Ouattara ".

Selon ce dernier le message du président Alassane Ouattara est simple. Aujourd'hui tout le monde est unanime que la Côte d'Ivoire avance. "Elle n'avance pas à petits pas, elle avance à pas d'éléphant. Je retiens que le Délégué Extérieur Pays Gabon, Ben Cheikh Omar fait un excellent travail. Parce qu'avoir 1000 militants sur un seul endroit à leur demande, c'est formidable. Et nous sommes venus dire aux militants du Gabon de sortir massivement le 25 octobre parce que nous ne voulons pas une élection à deux tours. Nous voulons faire un coup K.O. ! Le 25 octobre, Alassane Ouattara sera reconduit comme président de la République de Côte d'Ivoire.", a-t-il conclu.

Même message du côté des femmes du parti. En effet, Nathalie Nené Lou, épouse Kone porte-parole de la présidente des femmes de l'UFRHDP Gabon, se dit fière du travail accompli par le président Alassane Dramane Ouattara. Elle a invité les femmes du RHDP au Gabon, de l'Afrique centrale et l'Afrique australe à donner leur voix au président Alassane Ouattara.

Pour elle, la présence des femmes à la gendarmerie nationale, la construction des marchés, la présence des femmes dans le gouvernement, à des postes élevés. La construction des hôpitaux, les voix d'accès afin de permettre aux femmes d'aller accoucher dans des hôpitaux bien équipés, etc.

" Vraiment, nos enfants sont scolarisés. Aujourd'hui, sur 10 femmes, il y a 9 femmes qui sont scolarisées, ce qui n'était pas le cas dans les années précédentes. Donc pour cela, nous femmes RHDP vivant au Gabon, nous avons décidé de donner notre voix, notre soutien au président Alassane Ouattara. Oui, nous allons faire un coup K.O au soir du 25 octobre 2025." a-t-elle soutenu.

Il est à noter que tout ceci a été rendu possible grâce au travail abattu au quotidien dans la sensibilisation, la mobilisation de ses concitoyens vivants au Gabon par Sidibé Cheick Oumar, le délégué pays en charge des militants du RHDP du Gabon. Il l'a encore démontré à travers les rencontres, de Port-Gentil et de Libreville.