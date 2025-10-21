Afrique: Mondial U20 - Le Maroc sur le toit du monde

Le Maroc, avec les U20, réalise un exploit au mondial de football. les Lionceaux de l'Atlas ont battu l'équipe d'Argentine par 2 but à rien. Une victoire historique pour le Maroc qui remporte sa première étoile des U20.

Le Maroc l'a fait. Une première dans l'histoire du Royaume chérifien. Les U20 remportent la coupe du monde organisée au Chili, en Amérique du Sud. Une fierté pour le continent africain et le monde arabe.

Ce titre, faut-il le souligner, est le premier pour le Maroc dans cette compétition et le premier pour une nation africaine depuis la victoire du Ghana en 2009. Ce sacre est la preuve du dynamisme du football marocain, après la demi-finale de l'équipe A à la Coupe du monde 2022 et la médaille de bronze de l'équipe olympique aux Jeux de Paris.

Yassir Zabiri et ses coéquipiers sont attendus pour célébrer ce sacre avec fierté avec le peuple marocain et surtout, avec les amoureux du ballon rond.