Cote d'Ivoire: Décès d'un individu interpellé après des troubles à Daloa - Le parquet annonce des investigations

Un individu, identifié comme Kprohi Marc Géraude, âgé de 34 ans, a trouvé la mort dans la matinée du dimanche 19 octobre 2025, à Daloa, après son interpellation par les forces de l'ordre.

Selon un communiqué officiel du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Daloa, Moussa Touré, une enquête judiciaire a été ouverte afin d'élucider les circonstances exactes de ce décès.

D'après le document, les faits se sont produits aux environs de 04 heures du matin, au PK 14 de l'axe Daloa-Issia, entre les villages de Bla et Tchébléguéhé, où un groupe d'individus érigeait des barricades, perturbant ainsi la circulation. Alertés, les éléments de l'escadron de gendarmerie de Daloa se sont immédiatement rendus sur les lieux. Ils ont procédé au démantèlement des barricades et à l'interpellation de neuf personnes, parmi lesquelles se trouvait le nommé Kprohi Marc Géraude, appréhendé à la suite d'une course-poursuite.

Transportés à la Brigade ville de Gendarmerie de Daloa pour interrogatoire, les individus ont été soumis à un premier contrôle d'identité. C'est à ce moment que Kprohi Marc Géraude aurait présenté des signes d'essoufflement. Constatant la dégradation rapide de son état de santé, les enquêteurs ont décidé de le transférer d'urgence au Centre Hospitalier Régional (CHR) de Daloa. Malheureusement, il a rendu l'âme pendant son évacuation.

Le Procureur Moussa Touré a indiqué que toutes les dispositions légales ont été prises pour faire la lumière sur les causes de ce décès. « Une enquête est ouverte pour connaître les causes exactes de la mort », précise le communiqué, qui insiste sur la volonté des autorités judiciaires d'assurer la transparence dans le traitement de cette affaire.

Ce drame survient dans un contexte où les forces de l'ordre sont particulièrement mobilisées pour maintenir la sécurité dans la région du Haut-Sassandra, confrontée à des incidents sporadiques sur les grands axes routiers. Les résultats de l'enquête permettront de déterminer si la mort de Kprohi Marc Géraude est liée à des causes naturelles ou à des circonstances particulières survenues lors de son arrestation.