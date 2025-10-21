Cote d'Ivoire: Transport urbain - Un incendie ravage treize bus à la SOTRA, une enquête ouverte

Un incendie d'une rare intensité s'est déclaré dans la matinée du lundi 20 octobre 2025, vers 4h30, à la gare SOTRA de Koumassi, un site consacré à la réparation et à l'entretien des autobus de la Société des Transports Abidjanais (SOTRA).

Selon un communiqué de la Direction Générale de la SOTRA, le sinistre a rapidement mobilisé les sapeurs-pompiers, qui sont parvenus à circonscrire les flammes et à éviter leur propagation aux autres véhicules stationnés à proximité. Le bilan matériel est toutefois lourd : treize (13) autobus ont été entièrement incendiés, la majorité étant totalement calcinée.

Alertées par la société, les autorités policières ont aussitôt ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de cet incendie, qui survient à un moment sensible, à quelques jours de l'élection présidentielle. La SOTRA précise qu'elle coopère pleinement avec les forces de l'ordre dans le cadre de ces investigations.

Dans son communiqué, l'entreprise publique de transport urbain a tenu à rassurer ses usagers quant à la continuité de ses activités. « La SOTRA réaffirme sa volonté d'assurer sa mission de service public dans les meilleures conditions de sécurité et de régularité », indique la direction. Elle assure également rester « pleinement mobilisée » avec les autorités pour garantir la protection de son matériel et de son personnel.

La société a profité de cette circonstance dramatique pour lancer un appel à la responsabilité citoyenne et au civisme, invitant les populations à préserver le patrimoine commun que représentent les bus de transport urbain. « Les élections passent, nos bus demeurent. Protégeons nos bus, protégeons notre avenir », conclut le communiqué, avant de rappeler le slogan : « Mon bus, mon combat. »

Cet incident, qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, relance la question de la sécurité des installations de transport public en période électorale, où la tension et les actes de vandalisme peuvent fragiliser les infrastructures essentielles au quotidien des Abidjanais.