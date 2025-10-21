Cote d'Ivoire: Aby Raoul apporte son soutien aux personnes du 3e âge

Le Foyer polyvalent des jeunes Victor Amagou a vibré, le 19 octobre 2025, d'une chaleur humaine rare. Des éclats de rire, des regards bienveillants, des mains serrées avec émotion... Ce jour-là, Marcory s'est rassemblée pour rendre hommage à ceux qui portent dans leurs souvenirs les racines de la commune : les personnes du 3e âge.

À l'initiative du député-maire Aby Raoul et du Conseil municipal, cette 2e édition de la cérémonie, avec pour thème « Partageons le bonheur et la résilience avec nos seniors », a été bien plus qu'un simple déjeuner. Elle a constitué un moment de gratitude, de transmission et de fierté partagée.

Dans une salle décorée avec soin, les doyens de Marcory, vêtus de leurs plus beaux habits, ont été accueillis comme de véritables rois et reines. Un sourire illuminait les visages marqués par les années, mais riches de sagesse et d'histoire.

La voix émue d'Aby Raoul a résonné dans la salle. « Vous êtes une bénédiction, une mémoire vivante. Vous méritez d'être célébrés et nous continuerons de vous célébrer », a-t-il affirmé sous un tonnerre d'applaudissements.

Le maire a ensuite dévoilé des mesures fortes : élever certains seniors au rang de citoyens d'honneur, organiser chaque mois des consultations médicales gratuites, offrir des bilans de santé complets, distribuer des équipements médicaux pour faciliter leur suivi sanitaire, ainsi que des kits alimentaires à la fin de chaque mois.

L'émotion a gagné les rangs lorsque Coulibaly Daouda, au nom des aînés, a pris la parole : « Merci, Monsieur le maire, pour tout ce que vous faites pour nous. Votre présence et vos actions réchauffent nos coeurs. » Il a également formulé une doléance : l'aménagement d'un espace dédié aux seniors, un lieu où ils pourront se retrouver, échanger et continuer à faire vivre l'âme de Marcory.

Michèle-Selly Djissou, directrice du Complexe communal d'actions sociales de Marcory et présidente du comité d'organisation, a pour sa part salué une initiative qui redonne aux aînés la place qu'ils méritent dans la société : celle de piliers et de guides.

Danses traditionnelles, chants, éclats de rire...

La journée s'est achevée dans une ambiance festive et pleine de tendresse. Les seniors sont repartis les bras chargés de cadeaux, mais surtout le coeur rempli d'amour et de reconnaissance.