Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - L'UHR appelle à une participation massive au scrutin du 25 octobre

À quelques jours du scrutin présidentiel du 25 octobre 2025, l'Union des Houphouëtistes pour la République (UHR) invite les citoyens ivoiriens à faire de ce rendez-vous démocratique une véritable célébration de l'unité nationale et de la paix. Dans une déclaration rendue publique le 20 octobre à Abidjan, son président, Valy Touré, a lancé un appel solennel à la responsabilité et à la mobilisation de tous les électeurs.

L'UHR souligne que le vote constitue un acte citoyen fondamental, à travers lequel chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien contribue à bâtir l'avenir du pays. L'organisation exhorte ainsi les populations à se rendre massivement dans les centres prévus pour retirer leurs cartes d'électeur et participer activement au processus électoral dans la discipline et la sérénité.

Pour le président Valy Touré, la participation de tous est indispensable à la consolidation de la démocratie ivoirienne. Il rappelle que chaque voix compte et que l'expression du suffrage universel demeure un pilier essentiel de la cohésion sociale et de la stabilité nationale.

S'inscrivant dans la philosophie du Père fondateur de la Nation, Félix Houphouët-Boigny, l'UHR prône le dialogue, la tolérance et la fraternité comme valeurs cardinales devant guider chaque citoyen dans ce moment crucial.

« Ensemble, faisons du scrutin du 25 octobre 2025 une fête de la démocratie, un symbole d'unité nationale et un gage de stabilité durable pour la Côte d'Ivoire », conclut la déclaration, qui se veut un appel à la maturité politique et au civisme de tous les Ivoiriens.