Afrique: Multisport - Korhogo accueille la 2e Coupe d'Afrique des Nations de Petits Poteaux du 6 au 14 décembre

Korhogo, cité du Poro, s'apprête à écrire une nouvelle page de l'histoire du football africain après avoir été ville CAN en 2024. Du 6 au 14 décembre 2025, la ville abritera la 2e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Petits Poteaux, un événement placé sous le signe de la fraternité, du spectacle et du développement local. Pour l'évènement, 16 pays sont attendus sur le sol ivoirien : Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, Burkina Faso, Bénin, Cameroun, RD Congo, Sénégal, Gabon, Niger, Congo, Ghana, Togo, Nigeria, Guinée équatoriale et, grande première, l'Angola.

« L'arrivée de l'équipe d'Angola, très attendue par les fans pour ses vidéos spectaculaires mêlant dribbles et freestyle, promet un vrai show, sans pour autant diminuer le niveau des autres sélections », s'est réjoui maître Dalié Tanguy, vice-président chargé des Relations institutionnelles et de la Coordination des activités fédérales. Le tirage au sort des poules est annoncé pour début novembre 2025.

Korhogo, un choix symbolique et stratégique

Le choix de la grande ville du nord du pays n'a rien du hasard. Selon Me Dalié, la ville « est l'un des bastions forts du football petits poteaux, avec plus de trente tournois organisés chaque année ». En plus d'une ferveur populaire bien ancrée, la cité du Nord voit actuellement sortir de terre un stade dédié à cette discipline, preuve de son engagement, « Rendre hommage à Korhogo, c'est reconnaître une jeunesse dynamique, créative et sportive », souligne-t-il.

L'impact attendu dépasse le cadre sportif : « Korhogo est une ville touristique. Accueillir seize nations, c'est aussi offrir une vitrine à sa culture et à son artisanat, tout en dynamisant son économie locale », a-t-il ajouté.

Un sport ivoirien devenu africain

Discipline née dans les quartiers populaires ivoiriens, le football Petits Poteaux s'impose aujourd'hui comme un sport à part entière. « C'est un sport typiquement ivoirien, au même titre que la lutte sénégalaise pour nos frères du Sénégal. Ce qui était un jeu de rue a été professionnalisé grâce à la Fédération Ivoirienne de Football Petits Poteaux (FIFPP), par l'entremise de son président, Me Fofana Inza », explique Me Dalié.

Créée le 18 novembre 2018, la FIFPP a permis de structurer et d'encadrer la discipline. Le jeu oppose deux équipes de six joueurs, sur un terrain réduit, avec des buts d'un mètre sur 1,25 m et un ballon de taille 3. Si chaque pays développe son propre style, « les lois du jeu demeurent les mêmes partout », précise-t-il.

Une Confédération qui se veut ambitieuse

Créée le 18 novembre 2021, la Confédération Africaine de Petits Poteaux (Capp) regroupe déjà 18 pays membres. Sa première édition, tenue la même année, avait vu la victoire du Niger, sous les yeux de dix ambassadeurs venus soutenir leurs sélections. « En 2025, nous voulons confirmer que cette Coupe d'Afrique des Nations est désormais un rendez-vous institutionnalisé, appelé à durer. Notre ambition à long terme est claire : aller vers une Coupe du Monde de Football Petits Poteaux », confie Maître Dalié Tanguy, avec conviction.