Sénégal: Patrimoine culturel sénégalais - L'artiste Omar Pène et le Grand Théâtre chantent à l'unisson

Après cinquante ans de présence sur la scène musicale sénégalaise, Omar Pène n'a toujours pas dit son dernier mot. Il a signé, le lundi 20 octobre, une convention de partenariat avec le Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Rose, afin de vulgariser davantage la musique sénégalaise et de contribuer à la préservation du patrimoine culturel.

Dans le cadre de la célébration de ses 50 ans de carrière, l'artiste Omar Pène a paraphé, le lundi 20 octobre, une convention de partenariat avec la direction du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose. Cet accord s'inscrit dans une dynamique de consolidation de l'action culturelle et de préservation du patrimoine artistique national. Le chanteur s'est engagé à accompagner la direction du Grand Théâtre dans sa volonté de promouvoir la culture et de préserver les acquis pour les générations futures.

Omar Pène effectuera un retour sur scène dans l'enceinte du Grand Théâtre à travers le concept « Le Bal des connaisseurs », prévu pour décembre prochain.

Pour le leader du Super Diamono, cette collaboration marque le début d'une nouvelle ère, destinée à mettre en valeur la musique et la culture sénégalaises. Selon lui, cette célébration sera placée sous le signe de l'innovation et de la créativité artistique.

L'artiste a également annoncé la préparation d'un nouvel album, actuellement en gestation avec son équipe. « C'est une fête du souvenir, mais aussi le lancement d'une collaboration durable avec le Grand Théâtre, pour redynamiser la musique et faire vivre la culture au Sénégal. Notre ambition est de créer un espace où les talents pourront s'exprimer librement. Notre expérience et notre longévité nous permettront d'apporter une touche particulière afin de redonner au Grand Théâtre ses lettres de noblesse », a déclaré le chanteur Pène.

Pour sa part, Serigne Fall Guèye, directeur général du Grand Théâtre, a salué cette initiative, estimant que ce partenariat permettra de poser les jalons d'une nouvelle vision culturelle. De son point de vue, l'objectif est de faire du Grand Théâtre un véritable palais de la culture sénégalaise.