Madrid défend une approche proactive, partenariale et diplomatique vis-à-vis de l'Afrique, là où les grandes puissances réduisent leur engagement.

Tandis que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France ou encore l'Allemagne réduisent leur aide au développement ou recentrent leurs relations avec l'Afrique sur des logiques sécuritaires ou migratoires, l'Espagne adopte une stratégie radicalement différente, fondée sur le codéveloppement, l'influence culturelle et le partenariat.

Dernier signe en date : la conférence AfroMadrid2025, organisée avec le soutien de l'Union africaine, centrée sur la justice réparatrice, la migration et la création d'un fonds de développement. « L'Afrique n'est pas une menace, c'est notre avenir commun », a déclaré le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares.

Un cap stratégique assumé

En décembre 2024, l'Espagne publiait sa stratégie Afrique 2023-2030, orientée vers une coopération économique durable, la sécurité humaine et l'intégration culturelle. Pour en assurer le suivi, Madrid a créé un Conseil consultatif Afrique-Espagne, composé à plus de 50 % de personnalités africaines.

Dans le contexte d'un repli budgétaire occidental (-30 % d'APD britannique, -18 % côté américain), l'Espagne augmente modestement mais régulièrement son aide (+12 % en deux ans), bien que son niveau reste inférieur (0,26 % du PIB).

Une diplomatie d'influence et de proximité

L'Espagne joue la carte de l'intelligence économique, en s'ancrant dans les secteurs clés du continent : énergies renouvelables, agriculture durable, logistique et numérique. Objectif : stabiliser les flux migratoires tout en participant à l'essor d'une classe moyenne africaine. Madrid privilégie une coopération bilatérale de terrain, notamment au Sahel, au Maroc ou en Guinée équatoriale. Les îles Canaries, où plus de 21 000 migrants africains sont arrivés en 2025, incarnent l'enjeu de cette diplomatie de proximité.

Une posture singulière en Europe

Moins marquée par l'héritage colonial que la France ou le Royaume-Uni, l'Espagne tente de s'imposer comme une puissance d'équilibre, porteuse d'un modèle alternatif Nord-Sud. Cette politique reste fragile - dépendante des équilibres politiques internes - mais elle esquisse un changement de paradigme dans les relations euro-africaines. « L'avenir de l'Europe se joue aussi au Sud », affirme Pedro Sánchez. Un pari diplomatique, économique et géopolitique que ses partenaires suivent avec attention.