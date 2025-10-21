Afrique: Diplomatie de proximité - La stratégie espagnole dans le continent face au repli occidental

21 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Noël Ndong

Madrid défend une approche proactive, partenariale et diplomatique vis-à-vis de l'Afrique, là où les grandes puissances réduisent leur engagement.

Tandis que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France ou encore l'Allemagne réduisent leur aide au développement ou recentrent leurs relations avec l'Afrique sur des logiques sécuritaires ou migratoires, l'Espagne adopte une stratégie radicalement différente, fondée sur le codéveloppement, l'influence culturelle et le partenariat.

Dernier signe en date : la conférence AfroMadrid2025, organisée avec le soutien de l'Union africaine, centrée sur la justice réparatrice, la migration et la création d'un fonds de développement. « L'Afrique n'est pas une menace, c'est notre avenir commun », a déclaré le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares.

Un cap stratégique assumé

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En décembre 2024, l'Espagne publiait sa stratégie Afrique 2023-2030, orientée vers une coopération économique durable, la sécurité humaine et l'intégration culturelle. Pour en assurer le suivi, Madrid a créé un Conseil consultatif Afrique-Espagne, composé à plus de 50 % de personnalités africaines.

Dans le contexte d'un repli budgétaire occidental (-30 % d'APD britannique, -18 % côté américain), l'Espagne augmente modestement mais régulièrement son aide (+12 % en deux ans), bien que son niveau reste inférieur (0,26 % du PIB).

Une diplomatie d'influence et de proximité

L'Espagne joue la carte de l'intelligence économique, en s'ancrant dans les secteurs clés du continent : énergies renouvelables, agriculture durable, logistique et numérique. Objectif : stabiliser les flux migratoires tout en participant à l'essor d'une classe moyenne africaine. Madrid privilégie une coopération bilatérale de terrain, notamment au Sahel, au Maroc ou en Guinée équatoriale. Les îles Canaries, où plus de 21 000 migrants africains sont arrivés en 2025, incarnent l'enjeu de cette diplomatie de proximité.

Une posture singulière en Europe

Moins marquée par l'héritage colonial que la France ou le Royaume-Uni, l'Espagne tente de s'imposer comme une puissance d'équilibre, porteuse d'un modèle alternatif Nord-Sud. Cette politique reste fragile - dépendante des équilibres politiques internes - mais elle esquisse un changement de paradigme dans les relations euro-africaines. « L'avenir de l'Europe se joue aussi au Sud », affirme Pedro Sánchez. Un pari diplomatique, économique et géopolitique que ses partenaires suivent avec attention.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.