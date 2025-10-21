Afrique de l'Est: Une émissaire malgache à Maurice pour faciliter la procédure contre Mamy Ravatomanga

L'ex-magistrate Fanirosoa Ernaivo est arrivée à Maurice vendredi 17 octobre. Envoyée par le gouvernement malgache, elle est chargée de collaborer avec les autorités mauriciennes dans le cadre d'une enquête sur l'homme d'affaires Mamy Ravatomanga, qui a fui Madagascar pour Maurice en jet privé le 12 octobre. L'objectif : fournir les éléments de preuve nécessaires pour que l'homme d'affaires proche de l'ex-président Andry Rajoelina, et cible régulière des manifestants malgaches qui l'accusent d'irrégularités, puissent être présentés devant la justice de la Grande Île.

Fanirosoa Ernaivo représente le gouvernement malgache dans le cadre d'une collaboration judiciaire avec Port-Louis. Son objectif est de faciliter la procédure internationale contre Mamy Ravatomanga, dans le cadre d'une éventuelle extradition, pour qu'il puisse être entendu par la justice malgache. Les autorités mauriciennes se montrent, selon elle, ouvertes à cette collaboration.

Mandat d'arrêt international émis contre Mamy Ravatomanga

Elle précise que Mamy Ravatomanga a quitté Madagascar précipitamment, ce qui a rendu impossible toute représentation devant les tribunaux de son pays. Elle l'assure, un mandat d'arrêt international a bien été émis contre l'homme d'affaires par le gouvernement malgache. Ce qu'a démenti au cours du week-end le parquet général du pôle anti-corruption de la Grande Île.

L'envoyée spéciale affirme que les autorités malgaches transmettent actuellement à Maurice tous les éléments de preuve relatifs à l'homme d'affaires. Ces dossiers visent à démontrer la nécessité de lancer des poursuites et de garantir que la justice puisse s'exercer pleinement.

Mamy Ravatomanga fait aussi l'objet d'une enquête approfondie de la part de la Commission mauricienne des crimes financiers dans le cadre d'un potentiel délit financier liés à des transferts de fortes sommes d'argent. Il est tenu de se présenter à un interrogatoire, attendu durant la semaine.