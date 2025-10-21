Ile Maurice: Saisie de plus de 2 800 psychotropes, un récidiviste arrêté

Une opération policière a conduit à l'arrestation de Muhammad Nawaz Teemul, un habitant de Rose-Hill de 33 ans, en possession de 2 890 comprimés de Pregabaline et de Lexotanil, deux psychotropes réglementés souvent détournés pour leurs effets psychoactifs. La saisie a eu lieu ce week-end lors d'une patrouille. Les policiers ont également découvert Rs 95 000 en espèces, soupçonnées provenir de la vente illégale de ces médicaments. L'argent et les comprimés ont été saisis comme pièces à conviction.

Le suspect a été conduit au poste de police pour interrogatoire avant d'être placé en détention. Une enquête est en cours pour identifier l'origine des comprimés et l'ampleur du réseau impliqué.

Ce n'est pas la première infraction de Muhammad Nawaz Teemul. En mars 2020, il avait déjà été arrêté par la brigade antidrogue de la Western Division avec 910 tablettes de psychotropes, réparties en doses de dix comprimés chacune. La police soupçonnait alors qu'il fournissait ces substances à de petits dealers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de cette arrestation, les limiers avaient simulé une transaction en se faisant passer pour un client intéressé par l'achat d'une cargaison. Le suspect s'était présenté près d'un supermarché à Belle-Rose, à bord de sa Chevrolet, pour vendre 15 tablettes. Il avait été immédiatement interpellé. Une fouille de son véhicule avait permis de saisir 910 tablettes et Rs 1 300 en espèces. Le suspect n'avait pas révélé l'origine de ces médicaments.