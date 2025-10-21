Ile Maurice: Londres-Gatwick - Des pertes de Rs 3,4 Mds remettent en question la stratégie 2023-2025

Deux ans après la décision d'Air Mauritius (MK) de transférer ses opérations de l'aéroport d'Heathrow à celui de Gatwick à Londres, la situation s'est considérablement dégradée. MK a subi des pertes dépassant Rs 3,4 milliards de sur cette ligne Londres-Gatwick entre 2023 et 2025.

Cette information a été révélée par le président du conseil d'administration de MK, Kishore Beegoo, dans un courriel adressé à divers responsables de la compagnie. Il a également annoncé l'ouverture rapide d'une enquête interne afin de déterminer les causes et de situer les responsabilités.

Les données sont frappantes: le coefficient d'occupation moyen est resté inférieur à 68 %, nettement en dessous du seuil de rentabilité. Le revenu par siège a fortement diminué, le nombre de clients premium également et les coûts d'exploitation ont fortement augmenté, principalement en raison d'une attribution défavorable des créneaux horaires à Gatwick et d'une augmentation des dépenses marketing pour compenser la baisse de visibilité.

La réévaluation actuelle de la stratégie britannique met en évidence le besoin de transparence et de responsabilité concernant les décisions prises par les dirigeants des compagnies aériennes. Un éventuel retour partiel à Heathrow est envisagé, sous réserve des conclusions de l'enquête. L'attitude de défi du président envers le vice-Premier ministre, Paul Bérenger, soulève également des questions de gouvernance et les critiques suggèrent qu'un examen plus approfondi des décisions du président est imminent.

Déterminer qui est impliqué

L'enquête interne vise à déterminer les décideurs impliqués et leur timing par rapport à l'approbation de la stratégie. Le rôle joué par Krešimir Kučko, Chief Executive Officer (CEO) de MK de décembre 2022 à septembre 2023, et suspendu pour des questions de gouvernance, sera particulièrement scruté dans ce dossier du transfert controversé.

Parmi les autres personnalités clés à l'époque, il y a eu Marday Venkatasamy, président du conseil d'administration, qui a approuvé la stratégie sur la base de la suggestion du CEO, sans rapport complet sur les risques. Ken Arian, CEO d'Airports Holdings Ltd (AHL), a assuré l'harmonisation entre MK, Airports of Mauritius Ltd et Airport Terminal Operations Ltd. Premode Neerunjun, ancien secrétaire au Cabinet et président d'AHL, et Renganaden Padayachy, ancien ministre des Finances, partagent la responsabilité politique de l'approbation de la stratégie.

Premode Neerunjun a aussi été interrogé cette année par la Financial Crimes Commission dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Pack & Blister. Il faut aussi rappeler que sous l'administration de Padayachy, la Mauritius Investment Corporation (MIC) a investi Rs 25 milliards dans AHL et MK mais les audits ont révélé un écart de Rs 2,5 à Rs 4 milliards entre les paiements de la MIC et les investissements enregistrés.

Slots en vente ?

Un autre aspect important de l'affaire concerne la location de trois créneaux horaires (slots) à Heathrow à Qatar Airways pour la saison d'hiver 2023-24. Les détails de la transaction n'ont pas été rendus publics, bien que ces créneaux puissent valoir plusieurs millions de dollars US chacun. Des sources internes indiquent que la direction a justifié cette transaction par une stratégie visant à générer des liquidités à court terme, malgré le risque potentiel de compromettre un actif stratégique à long terme.

Le mois dernier, une information avait fuité selon laquelle MK envisagerait de vendre ses trois slots à l'aéroport de Londres Heathrow, dans un contexte de changement de stratégie opérationnelle. Mais, depuis, aucune nouvelle n'a filtré à ce sujet.

Dans le cadre d'un changement de direction important, André Viljoen a été reconduit au poste de CEO de MK, marquant ainsi son retour au sein de la compagnie aérienne après dix ans passés chez Fiji Airways. André Viljoen, qui a dirigé MK de 2011 à 2015, apporte une riche expérience à la compagnie aérienne pour relever de nouveaux défis.

Le Sud-Africain devrait mettre à profit sa connaissance approfondie du secteur pour stimuler la reprise et la croissance de la compagnie. Ses priorités incluront probablement la revitalisation de la marque, l'amélioration des performances financières et l'amélioration de l'expérience globale des passagers.

Alors que MK entame ce nouveau chapitre sous la direction du nouveau CEO, le secteur aéronautique, mais aussi et surtout la classe politique, suivra de près la manière dont la compagnie s'adapte et évolue dans un environnement en constante évolution.